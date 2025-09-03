Guinée: Le Bloc Libéral de Faya Milimono appelle à voter 'NON' au Référendum du 21 septembre 2025

2 Septembre 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Bah Mamadou Baïlo

Ce lundi 1er septembre 2025, le Bloc Libéral (BL) a animé une conférence de presse sur le thème "Projet de Nouvelle Constitution: le BL se prononce et donne des consignes de vote", à la maison de Guinée.

Prenant la parole, Docteur Faya Lansana Millimono, président de cette formation politique a fustigé certains articles du projet de nouvelle constitution.

"Ils disent que dans cette nouvelle constitution, l'éducation sera gratuite. C'est pas vrai. Cette promesse a existée depuis dans les anciennes constitutions, mais ça n'a jamais été concrétiser. Le mensonge a toujours caractérisé ce pays. C'est un autre coup d'État constitutionnel qui est en téléchargement. Et nous au BL, nous condamnons ça. À notre ère, pourquoi nous avons besoin de 7 ans de mandat?", s'est-interrogé..

Ibrahima M'Bemba Bah, responsable de la Communication du parti a donné des consignes de vote à l'ensemble de leurs militants pour le référendum du 21 septembre prochain.

"À l'image du référendum du 28 septembre 1958, jour historique pour notre pays au cours duquel la Guinée a dit NON à la colonisation, NON à la France et NON au Général De Gaulle, aujourd'hui encore le 21 septembre 2025, au sein du Bloc Libéral, nous appelons nos militants, nos sympathisants et l'ensemble du peuple de Guinée à voter NON. NON à cette nouvelle constitution comme le NON 67 fois le 28 septembre 1958. Nous demandons à l'ensemble de nos compatriotes, contrairement aux autres formations politiques de ne pas faire le boycotte. Allez dans les urnes en bon citoyen, choisissez entre les deux (2) bulletins qu'ils vont vous proposer, il y aura le OUI d'un côté généralement, c'est en blanc et le NON est en rouge. Choisissez le rouge", a-t-il lancé.

Il termine en martelant que quelque soit le résultat, l'histoire retiendra qu'au moins ce projet, ils l'ont rejeté, et ils appellent l'ensemble des guinéens à le rejeter.

