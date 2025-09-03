Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, ce lundi 1er septembre 2025, Igor Martynov, ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso.

Cette rencontre a offert l'occasion aux deux personnalités de passer en revue l'état de la coopération bilatérale et d'examiner les perspectives de son renforcement, aussi bien dans le cadre des relations directes entre Ouagadougou et Moscou que dans celui, plus élargi, des pays membres de la Confédération des Etats du Sahel. Au cœur des échanges, figurait la nécessité de consolider la base juridique qui encadre les accords de coopération. Les discussions ont notamment porté sur la signature prochaine dun accord instituant une commission intergouvernementale entre les deux ministères des Affaires étrangères. Cette instance de haut niveau sera chargée de mieux structurer et de dynamiser les partenariats stratégiques, en mettant l'accent sur des secteurs prioritaires tels que l'énergie, l'agriculture et la santé.

La future commission, pilotée par les secrétaires généraux des deux ministères assurera la coordination des actions conjointes. « Cest un mécanisme de relations bilatérales essentiel, qui permettra non seulement de développer la coopération économique et militaire, mais aussi de garantir un meilleur suivi de nos engagements », a déclaré Igor Martynov à l'issue de l'audience. Les deux parties ont également salué la vitalité des échanges culturels. Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré et l'ambassadeur Igor Martynov se sont félicités de la participation du Burkina Faso au Festival musical organisé récemment à Moscou, témoignant de l'excellence de la coopération culturelle. Dans la continuité, une troupe artistique russe sera prochainement accueillie au Burkina Faso afin de partager avec le public burkinabè la richesse et la diversité de la culture russe.

Au-delà de la culture, le Burkina Faso et la Fédération de Russie entendent multiplier les initiatives conjointes et franchir de nouvelles étapes dans leur partenariat, à travers l'organisation régulière de rencontres bilatérales. Ces échanges traduisent la

volonté commune des deux pays de bâtir une coopération diversifiée, équilibrée et mutuellement avantageuse, fondée sur le respect, la confiance et l'amitié.