Sénégal: Le Gamou se prépare à Touba pour perpétuer l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba

Touba — La communauté mouride prépare activement le Mawlid à Touba (centre), en même temps que leurs coreligionnaires qui célèbrent jeudi l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed (PSL) dans les foyers religieux musulmans du pays.

La commémoration du Mawlid dans la capitale du mouridisme, qui accueille chaque année le Grand Magal auquel participent des millions de fidèles, est aussi une manière de perpétuer l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba.

Serigne Afia Bousso et Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, responsables moraux des dahiras "Muxadimatul Xidma" et "Rawdou Rayahin", sont chargés de la coordination des activités prévues dans la grande mosquée de Touba, sur instruction du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Dans l'enceinte de la mosquée, les préparatifs vont bon train. Les membres du comité d'organisation affiliés aux deux dahiras, s'affairent autour des derniers réglages en vue d'une bonne tenue de cette manifestation annuelle.

"Le Mawlid est une nuit pour tous les musulmans et Cheikh Ahmadou Bamba lui accordait une importance capitale. Il s'est toujours présenté comme un serviteur du prophète Mohamed (PSL)", a rappelé Serigne Sam Bousso, membre du comité d'organisation.

Il a souligné qu'à Touba, les autorités religieuses perpétuent la tradition instaurée par Cheikh Ahmadou Bamba, qui marquait cette nuit par la lecture du Coran et de panégyriques dédiés au prophète.

Selon lui, la nuit du Mawlid est rythmée par des récitations du Saint Coran, des déclamations de xassaïdes ainsi que la préparation de repas copieux offerts à la gloire du prophète.

"Le Mawlid est un moment de dévotion, de prière, mais surtout d'introspection pour revisiter la vie et l'oeuvre du prophète Mohamed (PSL)", a-t-il ajouté.