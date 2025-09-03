Sénégal: Abdou Diouf, retour sur un parcours hors du commun

Dakar — Des officiels sénégalais et des proches de l'ancien président Abdou Diouf, ont exalté, mardi, à Dakar, le parcours de celui qui a gouverné le Sénégal de 1981 à 2000, contribuant dans une large mesure à façonner l'Etat et à approfondir la démocratie sénégalaise tout en accélérant la décentralisation du pays.

Ils ont tous témoigné de la carrière exceptionnelle de l'ancien président, à l'occasion de la célébration de ses 90 ans.

"Administrateur civil hors pair, il a façonné l'Etat pour que l'Etat serve au mieux et au plus près les Sénégalaises et les Sénégalais", a déclaré Oumar Samba Ba, le secrétaire général de la présidence de la République, en parlant d'Abdou Diouf.

Il s'exprimait au nom du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, à l'occasion de la commémoration des 90 ans de l'ancien président organisée au Musée des civilisations noires.

"Avec son accession à la magistrature suprême en 1981, le Sénégal est devenu, surtout avec lui, une véritable démocratie avec un multipartisme intégral, le Code électoral consensuel de 1992, sans beaucoup de virgule, parce que souvent en français, les virgules divisent et séparent", a ajouté M. Bâ.

Selon le secrétaire général de la présidence de la République, Abdou Diouf "a aussi accéléré et accentué notre décentralisation, surtout celle de 1996 avec la régionalisation qui a été précédée par l'ancrage en 1994 dans notre Constitution du principe fondamental de la libre administration des collectivités territoriales".

"Sursaut, consensus, compromis dynamique, continuité de l'Etat, basée sur le génie du peuple sénégalais qu'il appelait et qu'il citait tant, constitue des marqueurs de sa gouvernance", a souligné Oumar Samba Ba.

"Son action diplomatique a davantage révélé le Sénégal à l'international, comme une puissance diplomatique de premier plan, malgré les conditions et les difficultés économiques particulières que nous connaissions", a-t-il encore dit au sujet de l'ancien président.

Abdou Diouf "a toujours incarné le sens des responsabilités"

M. Ba a aussi noté que "le bon voisinage et l'ouverture restent des principes qu'il a entretenus dans nos relations internationales".

"Démocrate de référence, le président Abdou Diouf est resté jusqu'au bout et malgré tout, en quittant dignement la tête haute ses fonctions de président de la République avec courage, grande lucidité et amour de la patrie du Sénégal", a-t-il relevé.

Le représentant du chef de l'Etat a déclaré que "célébrer le président Abdou Diouf, c'est d'abord et avant tout saluer un digne fils du Sénégal, attaché à son pays natal, à son terroir natal, mais aussi et surtout attaché à l'universalité, c'est-à-dire attaché à un monde de paix, un monde de stabilité, un monde de chaleur et surtout un monde de concorde".

"Célébrer le président Abdou Diouf, a-t-il insisté, c'est toujours magnifier l'homme d'Etat, celui qui, à travers son parcours administratif, son parcours politique unique, a gravi étape par étape, tous les échelons et toutes les positions pour arriver au sommet de l'Etat".

Abdou Diouf "est arrivé au sommet de l'Etat, par ses qualités humaines et professionnelles, personnelles et exceptionnelles, qui sont faites de dévouement, de patience, de générosité, d'efficacité dans le travail et dans le management de l'Etat", a indiqué Oumar Samba Ba.

Il "a toujours incarné le sens des responsabilités, l'autorité de l'Etat dans toute sa plénitude, sans recul et sans jamais transiger sur les principes et les fondamentaux en ayant comme seul objectif l'intérêt général et la préservation de l'unité nationale", a-t-il poursuivi.

Selon Oumar Samba Ba, l'ancien président Abdou Diouf a contribué à bâtir, "brique après brique, le Sénégal", avec Léopold Sédar Senghor, son prédécesseur et "mentor, à travers ses différentes positions dans l'appareil d'Etat".

La famille Diouf reconnaissante

Pour le Secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, "90 ans de vie assurément bien remplie au service de l'Etat, de la nation et de l'humanité toute entière mérite en effet une célébration solennelle".

Il considère que "la trajectoire si riche du président Abdou Diouf [...] est digne de louanges à plus d'un titre".

"Cette trajectoire est frappée du sceau d'un destin moulé dans le service public et l'excellence académique et professionnelle", a soutenu Bakary Sarr.

Le président de la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu, Moustapha Tall, est lui aussi salué le parcours de l'ancien chef de l'Etat, pour le mieux donner en exemple.

"C'est la droiture dans l'action, c'est l'exigence de mettre le bien commun au défi des intérêts particuliers, c'est le courage de choisir l'intégrité en tout temps même quand la passivité invite au compromis", a-t-il dit au sujet d'Abdou Diouf.

Le fils de l'ancien président, Makhtar Diouf, au nom de la famille, a salué la célébration "d'une vie dont une grande partie était consacrée aux exigences que requièrent l'itinéraire d'un serviteur de l'Etat, à tous les niveaux".

"Par la grâce de Dieu, les témoins et contemporains du parcours de l'homme Diouf les plus autorisés et encore présents font l'honneur à la famille de partager la célébration du 90e anniversaire du président Diouf par leur contribution à la transmission aux générations présentes et à venir [les nombreuses dimensions]" de la vie de l'ancien président, a-t-il souligné.

Makhtar Diouf a dit toute son "affection et sa reconnaissance" à l'endroit des organisateurs dont l'engagement a selon lui "rendu possible la réussite de cet anniversaire".