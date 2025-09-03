Cote d'Ivoire: Candidature de Laurent Gbagbo - Le Ppa-CI monte au créneau pour défendre son leader

Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) ne lâche rien concernant la candidature de son président-fondateur, Laurent Gbagbo. Ce mardi 2 septembre 2025, à Abidjan, Dr Justin Koné Katinan, président du Conseil stratégie et politique, en charge du programme du gouvernement et de la promotion du panafricanisme, a animé une conférence de presse pour réaffirmer la légalité de cette candidature et dénoncer toute tentative d'exclusion.

Mandaté par son parti, Koné Katinan a apporté des précisions juridiques. « La légalité de la candidature du président Laurent Gbagbo repose sur des arguments solides, tirés de la Constitution ivoirienne et des engagements internationaux du pays », a-t-il déclaré.

Il a rappelé l'article 55 de la Constitution qui fixe les conditions pour être candidat à la présidence : être âgé d'au moins 35 ans, jouir de ses droits civils et politiques, et être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. « Aucun texte intra-constitutionnel ne peut ajouter d'autres conditions sans tomber dans l'inconstitutionnalité », a-t-il martelé.

Soutenant son propos par des faits, Koné Katinan a précisé : « Le président Laurent Gbagbo, né en 1945, a 80 ans. Il remplit donc la condition d'âge. Il jouit pleinement de ses droits civils et politiques. Aucun acte judiciaire portant déchéance de ces droits ne lui a jamais été signifié. La prétendue condamnation qui circule sur les réseaux sociaux, émise par une juridiction incompétente, ne comporte aucune mention relative à une perte de ses droits ». Et d'ajouter : « Une condamnation, quelle qu'elle soit, ne suffit pas à entraîner automatiquement une déchéance des droits civiques. Celle-ci doit être expressément mentionnée dans la décision ».

En conclusion, l'orateur a haussé le ton contre le parti au pouvoir. « Le Rhdp ne nous laisse aucun autre choix que la confrontation politique, sauf si le Conseil constitutionnel décide autrement dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons tout fait pour l'éviter. Puisqu'elle s'impose à nous, nous la mènerons au nom de la justice, de la République et de la démocratie. La direction du Ppa-CI donnera très bientôt les mots d'ordre à cet effet », a-t-il lancé sous les applaudissements de ses partisans.