Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Journées chocs avec RDC-Sénégal, Gabon-Côte d'Ivoire, Burkina-Égypte

Les septièmes et huitièmes journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 seront véritablement un tournant dans la course à la qualification pour le Mondial en Amérique. Les confrontations directes RD Congo-Sénégal, Gabon-Côte d'Ivoire ou Cap-Vert-Cameroun seront décisives à deux journées de la fin des qualifications. Pendant ce temps, le Maroc pourrait être la première équipe africaine à obtenir son billet pour les Amériques.

Chocs au sommet: la RDC au défi du Sénégal

Le Sénégal a beau détenir actuellement la plus longue série d'invincibilité en cours au monde, avec 22 matchs sans défaite, il a des raisons de s'inquiéter au moment d'aborder les septièmes et huitièmes journées des éliminatoires du Mondial 2026. Les Lions n'ont plus de droit à l'erreur en accueillant le Soudan le 5 septembre et surtout en se déplaçant à Kinshasa, quatre jours plus tard. Les Congolais, leaders de la poule B avec un point d'avance sur le Sénégal, rêvent plus que jamais d'une qualification à la Coupe du monde, 50 ans après leur premier et unique Mondial en 1974 en Allemagne de l'Ouest.

Pour le Gabon et le Cap-Vert, le rêve est également permis. Les Panthères talonnent les Éléphants de Côte d'Ivoire, leaders du groupe F avec un point de retard sur les hommes d'Emerse Fae. La rencontre à Franceville, le mardi 9 septembre, vaudra son pesant d'or.

Pour le Cap-Vert, ce sera également une opportunité rare de se rapprocher du Mondial. Les Requins bleus sont leaders de la poule D, un point devant le Cameroun qu'ils accueillent à Praia le 9 septembre.

Burkina et Nigeria, les matchs de la dernière chance

À Ouagadougou, le Burkina Faso va retrouver son stade du 4-Août après quatre ans d'exil, faute d'une enceinte sportive aux normes. Cela tombe bien, car c'est une invitée de prestige, l'Égypte, qui arrive pour participer à l'inauguration du stade remis à neuf. C'est surtout la dernière chance certainement pour les Étalons de croire encore à une première Coupe du monde. Les hommes de Brama Traoré sont en effet à cinq derrière l'Égypte, leader du groupe après six journées.

Le constat est le même pour le Nigeria, six fois mondialiste, et qui voit l'Afrique du Sud trôner sur le groupe C avec 13 points au compteur. Le Nigeria n'a inscrit que 7 points en six journées et devra aller faire le plein sur la pelouse des Bafana Bafana au Free State Stadium de Mangaung, le mardi 9 septembre.

Sereins comme les Maghrébins

La tension est moins lourde pour les équipes maghrébines et le Maroc pourrait même valider sa qualification en cas de victoire face au Niger vendredi et la Zambie mardi, à condition que la Tanzanie n'en fasse pas autant devant le Congo et/ou le Niger. Quatre ans après sa demi-finale historique, les Lions de l'Atlas pourraient être les premiers qualifiés africains pour le Mondial 2026.

La Tunisie n'est pas si bien lotie, mais garde bien la main dans le groupe H avec quatre points d'avance sur le deuxième Namibie. Les Aigles de Carthage peuvent prendre le large en accueillant le Liberia, mais devront bien gérer leur déplacement en Guinée équatoriale.

De son côté, l'Algérie qui possède trois points d'avance sur le Mozambique, deuxième de la poule G, peut également creuser l'écart avec la réception du Botswana. Il faudra négocier après le déplacement en Guinée, 5e de la poule et qui a certainement dit adieu à ses rêves de Mondial.

Pour rappel, les neuf vainqueurs de chaque groupe se qualifient directement à la Coupe du monde. Un dixième pays pourrait se qualifier après des barrages entre les quatre meilleurs deuxièmes d'abord. Ensuite en remportant des barrages intercontinentaux.