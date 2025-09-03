Ile Maurice: Rencontre entre Ramgoolam et Grandcourt aujourd'hui

La rencontre entre le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et Franceau Grandcourt, chef commissaire de Rodrigues, est prévue aujourd'hui à 15 heures. Elle est suivie de près par l'ensemble des membres de la scène politique locale.

Ce rendez-vous intervient dans un climat tendu. Dimanche, lors du meeting de l'Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR), son leader Francisco François, a lancé un ultimatum à Franceau Grandcourt, exigeant sa démission à la suite de la rencontre de ce dernier avec le Premier ministre.

Le thème du rassemblement, «Rodrig an danze, lalians bizin ale», repris en choeur par la foule, traduisait la colère populaire. Francisco François a ainsi averti : «Si Franceau Grandcourt ne démissionne pas après sa rencontre avec le Premier ministre, l'OPR démissionnera en bloc.»

Il convient de rappeler qu'après sa rencontre avec le Deputy Prime Minister Paul Bérenger, vendredi, le 29 août, Franceau Grandcourt avait fermement démenti toute rumeur de dissolution.

Hier, dans une vidéo en direct sur Toradio.tv, le chef commissaire de Rodrigues a indiqué avoir eu plusieurs échanges avec ses commissaires et a affirmé que le travail se poursuit. Il s'est dit serein.

Cette rencontre d'aujourd'hui entre le Premier ministre et le chef commissaire de Rodrigues reste donc décisive pour l'avenir politique de la petite soeur de Maurice.