Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar contrainte à l'abandon sous la pluie

La Classic Lorient Agglomération - Ceratizit a offert samedi 30 août un scénario piégeux, marqué par la pluie et de nombreux abandons. Peu après le départ, les routes détrempées ont provoqué une série de chutes. La pluie est revenue dans le final, ajoutant encore de la nervosité au sein du peloton.

Parmi les coureuses contraintes à l'abandon figure notre compatriote Kimberley Le Court-Pienaar. La championne de Maurice 2025 de la course en ligne et du contre-la-montre, s'est retrouvée distancée du peloton à 54 kilomètres de l'arrivée. En proie à des soucis de santé depuis quelques jours, elle n'a pas trouvé les ressources nécessaires pour rallier l'arrivée.

« Toutes les courses ne se déroulent pas comme prévu. Après avoir commencé à me sentir mal il y a quelques jours, j'espérais que les choses s'amélioraient, mais aujourd'hui (samedi), il était clair que je n'étais pas prête à donner le meilleur de moi-même. J'ai pris la décision d'arrêter et de me ménager pour la suite. Merci à mon équipe pour son soutien continu. Il est maintenant temps de faire les derniers préparatifs avant de me rendre à Kigali pour les Championnats du monde avec Maurice », a déclaré Kim Le Court-Pienaar, lucide, après la course.

Si la Mauricienne n'a pas pu s'illustrer, la course a confirmé l'écrasante domination néerlandaise. Mischa Bredewold (SD Worx Protime) s'est imposée au sprint devant Marianne Vos (Visma-Lease a Bike), remportant la course pour la troisième année consécutive. Éline Jansen (VolkerWessels Cycling Team) complète ce podium 100 % batave.

Cet abandon n'enlève, toutefois, rien à la dynamique positive de la saison de Kim Le Court-Pienaar, qui a brillé en Bretagne lors du dernier Tour de France Femmes (2e à Plumelec, 3e à Quimper avec le maillot jaune, victorieuse à Guéret) et s'est imposée de manière éclatante sur Liège-Bastogne-Liège. La double championne de Maurice 2025 garde désormais les yeux rivés sur son grand objectif : les Mondiaux au Rwanda (21-28 septembre), où elle visera le titre en course en ligne.