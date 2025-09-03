Ile Maurice: Nescafé lance sa campagne mondiale «Make Your World»

Nescafé, la marque de café la plus emblématique au monde, a officiellement lancé sa campagne mondiale Make Your World, le vendredi 29 août, lors d'un événement immersif au Tribeca Mall. Le public a été convié à un voyage sensoriel à travers l'univers du café, de sa culture à l'impact durable de la marque sur les communautés.

Make Your World est la nouvelle plateforme de communication mondiale de Nescafé. Plus qu'un slogan, elle incarne un état d'esprit : ralentir, se reconnecter à soi et aux autres, et savourer les petits plaisirs du quotidien autour d'une tasse de café. La campagne propose des expériences sensorielles, des contenus immersifs et une présence renforcée sur le terrain pour rapprocher la marque de ses consommateurs.

Priyanka Puddoo, «Senior Brand Manager» de Nescafé, et Brinda Chiniah, «Senior Corporate Affairs Manager» chez Nestlé Mauritius, lors du lancement de la campagne mondiale «Make Your World». © Rishi Etwaroo

Tunnel sensoriel

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le public a été accueilli dans un tunnel de 15 mètres, transformé en parcours sensoriel mettant en lumière deux piliers fondamentaux de la marque :

L'engagement durable via le Nescafé Plan, avec des témoignages sur l'agriculture régénératrice, la protection des sols et l'autonomisation des cultivateurs.

L'héritage de Nescafé, depuis la naissance du café soluble pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à ses plus de 200 variétés actuelles, incluant les concentrés pour café glacé récemment introduits.

À travers des éléments visuels, olfactifs et tactiles, les participants ont pu explorer l'univers du café comme jamais auparavant.

Le Mobile Café Truck fait sensation

Le point d'orgue de la soirée a été la révélation du Nescafé Mobile Café Truck, une unité mobile qui parcourra l'île pour faire découvrir la gamme complète de Nescafé. Les visiteurs pourront déguster le café sous toutes ses formes, du mocktail au latte.

Cette présentation s'est accompagnée d'une prestation vocale de l'artiste AnneGa, suivie d'un concert et d'un cocktail dînatoire. «Avec la campagne Make Your World, nous voulons inspirer chacun à prendre un moment pour soi, pour savourer son monde, à sa manière, avec une tasse de Nescafé», a déclaré Brinda Chiniah, Senior Corporate Affairs Manager chez Nestlé Mauritius.

Pour Priyanka Puddoo, Senior Brand Manager de Nescafé, «Nescafé est bien plus qu'une boisson. C'est un symbole d'humanité partagée, d'histoires échangées, et d'engagement envers les générations futures. Nous sommes fiers de porter cette vision ici à Maurice.»

Événement solidaire

Dans un élan de solidarité, Nescafé a organisé une levée de fonds au profit de l'association Enn Rev Enn Sourir, encourageant les invités à faire des dons sur place. La marque a annoncé qu'elle égalerait le montant total collecté afin de soutenir les actions de cette organisation non gouvernementale locale, qui oeuvre pour que tous les enfants bénéficient des meilleurs traitements possibles, sans obstacle financier.