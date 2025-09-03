Ile Maurice: «Pas question de démissionner !» lance le chef commissaire Franceau Grandcourt

2 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Le Chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grandcourt, est catégorique : il ne quittera pas son poste. Après sa rencontre ce mardi 2 septembre au Bâtiment du Trésor, avec le Premier ministre Navin Ramgoolam et le Deputy Prime minister Paul Bérenger, il a rejeté les appels à la démission lancés par l'opposition. «Pas question de démissionner ! J'ai un mandat clair du peuple rodriguais», a-t-il martelé, à sa sortie, face à la presse.

Cette réaction fait suite à l'ultimatum de Francisco François, leader de l'Organisation du Peuple Rodriguais (OPR), qui menace de retirer ses élus de l'Assemblée régionale si Franceau Grandcourt reste en fonction. Mais le Chef commissaire ne tremble pas : «Ils peuvent démissionner s'ils veulent. Moi, je respecte mon mandat.»

Franceau Grandcourt assure qu'il garde une majorité solide et que son entretien avec le Premier ministre a surtout porté sur les projets de développement pour Rodrigues. «La qualité de vie s'est améliorée au niveau du sport et de l'éducation. Je laisse la population juger», a-t-il ajouté.

En pleine tension politique, il a aussi invité Navin Ramgoolam à Rodrigues en octobre pour la fête de l'autonomie.

