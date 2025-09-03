Ile Maurice: 45 % des financements obligataires remboursés sous peu

La Mauritius Investment Corporation (MIC) se dit confiante quant à sa capacité de recouvrer une part importante des financements octroyés aux entreprises privées sous forme d'obligations pendant la crise du Covid-19. À ce jour, Rs 3 milliards ont été remboursées avant l'échéance de sept ans fixée à partir de 2020. Par ailleurs, des intentions de remboursement anticipé à hauteur de Rs 7 milliards ont déjà été communiquées à la direction.

«Nous avons mis en place en mars dernier une stratégie pour maximiser le recouvrement des fonds de la MIC injectés dans des entreprises fragilisées par la pandémie», explique Rajeev Hasnah, First Deputy Governor (FDG) de la Banque de Maurice (BoM), en charge du dossier. Il se félicite qu'en seulement sept mois, la filiale de la Banque centrale est sur la bonne voie pour récupérer 45 % des Rs 22 milliards allouées sous forme d'obligations aux entités privées.

LeFDG souligne que les efforts de recouvrement continueront à se concentrer sur ce portefeuille, deuxième plus gros bénéficiaire de la MIC, après Airport Holdings Ltd (AHL), qui a reçu Rs 25 milliards. La société dispose également d'un patrimoine foncier estimé à Rs 10 milliards. «Dans le cas de ces terres, nous avons la possibilité de les céder à tout moment et de récupérer nos fonds», ajoute Rajeev Hasnah.

Des engagements de Rs 59 milliards

À ce jour, les engagements de la MIC atteignentRs59 milliards, sur un capital initial de Rs 81 milliards. Le solde sera reversé à la BoM et détruit, étant donné que ces fonds proviennent de la création monétaire. «À terme, nous comptons détruire la totalité de ces Rs 81 milliards», précise le FDG. Par ailleurs, la BoM a déjà reçu un rapport de la Banque mondiale, commandité pour auditer les premiers investissements de la MIC. Le document contient une série de recommandations qui sont en cours de mise en oeuvre.

Si on s'en tient au dernier rapport de la MIC, pour la période close au 30 juin 2023 (le prochain sera publié prochainement), on relève des investissements dans des secteurs stratégiques, tels que l'hôtellerie, le textile, la construction et l'immobilier.

Parmi les principaux bénéficiaires, figurent Medine Limited et New Mauritius Hotels Limited, chacune recevant Rs 2,5 milliards. D'autres acteurs du secteur hôtelier ont eu droit à des financements, tels que Long Beach (Rs 2 milliards), Rogers Hospitality Operations Ltd (Rs 1,3 milliard), Anahita Hotel (Rs 1,1 milliard),Mauriplage Beach Resort Ltd (Rs 650 millions), Attitude Hospitality Ltd (Rs 500 millions) etZilwa Attitude(Rs 65 millions).

Dans d'autres secteurs, la MIC a injecté Rs 990 millions dans Omnicane, Rs 900 millions dans la Compagnie Mauricienne de Textile Ltée, Rs 300 millions dans FM Denim Co Ltd, Rs 275 millions dans R.E.A.L Garments Ltd et Rs 160 millions dans World Knits Ltd. Côté construction et immobilier,Hermes Properties Ltd a obtenu Rs 650 millions, Kuros Construction Rs 225 millions, etBest ConstructRs 150 millions.

Au total, le secteur hébergement et restauration aura capté 14,2 % des investissements de la MIC, suivi par le secteur manufacturier (27,7 %), l'agriculture (14,2 %), l'immobilier (2 %) et la construction (0,8 %). Le segment «autres» représente plus de la moitié des fonds, avec 50,7 % des investissements répartis entre sept compagnies.