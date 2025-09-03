Congo-Kinshasa: L'ex-président Joseph Kabila sort du silence après la réquisition de peine de mort contre lui

Joseph Kabila sort du silence après la réquisition de la peine de mort contre lui, annoncée le 22 août. Jugé par contumace par la Haute Cour militaire, l'ancien président de RDC est accusé de complicité avec le groupe AFC/M23, soutenu par le Rwanda. Trahison, complot, crimes de guerre, viols et apologies : autant de charges auxquelles il n'a pas répondu. Dans un texte consulté par RFI, l'ancien chef de l'État critique à nouveau son successeur et interpelle la communauté internationale.

« Je parle non pas par faiblesse ni par crainte pour mon destin personnel, mais par profonde inquiétude pour l'avenir de mon pays » : Joseph Kabila dénonce la levée de son immunité par le Sénat en mai, qu'il juge illégale et inconstitutionnelle. Il rejette les accusations de trahison, de crimes de guerre, de meurtre, de viol, de torture, de soutien à une insurrection armée et de complicité avec l'AFC/M23. Il affirme qu'aucune preuve tangible n'a été présentée pour étayer ces charges.

Des accusations qu'il qualifie de « mensongères et politiquement motivées, orchestrées, selon lui, par un leadership désespéré d'échapper à ses propres responsabilités ». « Ce procès n'a rien à voir avec la justice », dit l'ancien président de RDC ce 2 septembre. Pour lui, l'objectif est clair : « Réduire l'opposition au silence, écarter un acteur politique majeur de la scène nationale et surtout permettre au régime de régner sans partage et indéfiniment », avec en ligne de mire, selon lui, « une modification de la Constitution ».

Joseph Kabila ne s'arrête pas à son cas

Mais Joseph Kabila ne parle pas seulement de son cas. Il élargit le propos : « Ces quatre dernières années, dit-il, plusieurs dizaines d'officiers supérieurs de l'armée et de la police ont été arrêtés, détenus sans procès. » Joseph Kabila va plus loin encore. Il accuse directement la famille de Félix Tshisekedi et ses alliés politiques d'être impliqués dans le pillage des provinces minières du Katanga.

Sur les processus de paix, l'ancien président reste sceptique. En dépit d'un accord récemment signé avec le Rwanda, dit-il, « le sang continue de couler ». Sa conviction, dit-il : « La réconciliation ne viendra ni d'accords partiels, ni de procès sélectifs. Elle exige un vrai dialogue, avec toutes les parties prenantes autour de la table. »

« Pas question » répond le camp présidentiel. Félix Tshisekedi écarte toute discussion avec son prédécesseur. Trois jours plus tôt, il dénonçait encore « ces Congolais à la solde des voisins qu'il faut combattre jusqu'à la dernière énergie ».