Cote d'Ivoire: Eligibilité de Gbagbo - Le Ppa-Ci brandit la violence

2 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Benoit Hili

Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-Ci) menace. La formation de Laurent Gbagbo revient à son sport favori : la violence.

Ce mardi 2 septembre 2025, Justin Koné Katinan, président du Conseil stratégique et politique, accusant le pouvoir de tous les maux, a carrément menacé d'en venir à « l'affrontement politique » avec le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Et cela, si le Conseil constitutionnel ne déclare pas leur mentor, Laurent Gbagbo, éligible à la présidentielle d'octobre prochain. En effet, la liste définitive des candidats à ladite présidentielle devrait être connue au plus tard, le 10 septembre prochain.

« Le Rhdp ne nous laisse aucun autre choix que d'aller à la confrontation politique sauf si le Conseil constitutionnel en décide autrement dans l'intérêt primordial de la nation », déclare burlesquement et absurdement Justin Koné Katinan, excessif et vindicatif comme à ses habitudes.

« Nous avons tout fait pour l'éviter », se défend-il, lamentablement, dans un procès grotesque contre le pouvoir. « La direction du Ppa-CI vous donnera dans les plus brefs délais les mots d'ordre à cet effet », annonce-t-il aux militants.

