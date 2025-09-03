Madagascar: Anthropologie - La culture malgache face aux défis de la modernité

Érosion identitaire des Malgaches. La société malgache évolue à grande vitesse, sous l'effet des échanges culturels, politiques et économiques croissants. «Les grandes puissances façonnent la culture et les traditions des petits pays.

Par exemple, les danses traditionnelles, les instruments traditionnels comme la valiha, l'amponga, ainsi que le Hiragasy, se font rares lors des grands événements, laissant la musique populaire s'imposer comme la dominante. Les chansons d'antan, qui transmettent des messages riches et structurants, sont remplacées par des chansons qui mettent en valeur les mouvements du corps et le son», a déclaré Bakomalala Faraniaina Andriamihaja Rakotondrabe, docteur en anthropologie et enseignant-chercheur à l'Institut de Civilisation, Musée d'Art et d'Archéologie de l'Université d'Antananarivo, hier.

C'était lors de l'ouverture du colloque international sur l'anthropologie et l'enseignement à l'ère de la mondialisation, qui se tient à l'École normale supérieure d'Antananarivo à Ampefiloha, hier et ce jour. L'objectif de ce colloque est d'identifier des solutions pour renforcer l'identité culturelle malgache afin de mieux répondre aux défis contemporains et éviter l'effacement progressif des traditions.

Les anthropologues jugent nécessaire de protéger et de valoriser les pratiques culturelles afin que les jeunes générations puissent continuer à s'en nourrir et à en faire un outil pour comprendre le monde et agir avec discernement.