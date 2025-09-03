Cameroun: L'ONU alerte sur les restrictions de l'espace civique avant la présidentielle

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a exprimé de vives préoccupations concernant les restrictions croissantes de l'espace civique et démocratique au Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre. Dans un contexte de tensions politiques, le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a appelé à des mesures urgentes pour garantir un processus électoral libre et transparent .

Les restrictions incluent l'interdiction de rassemblements, l'intimidation de candidats de l'opposition et des irrégularités présumées dans l'inscription des électeurs. En août, une interview télévisée d'une personnalité politique a été interrompue en direct par les forces de sécurité, illustrant la pression exercée sur la liberté d'expression. Par ailleurs, 53 partisans de l'opposition ont été arrêtés devant le Conseil constitutionnel, accusés de troubles à l'ordre public, avant d'être finalement libérés .

Volker Türk a souligné que un environnement sûr et propice à la promotion des droits humains est essentiel pour des élections crédibles. Il a regretté que cet environnement semble absent au Cameroun, où les organisations de la société civile et les médias font face à des répressions croissantes. En décembre, trois organisations de la société civile ont été suspendues et deux autres interdites, limitant ainsi le contrôle démocratique .

Ces développements s'inscrivent dans une tendance globale alarmante. Selon un rapport récent, seulement 40 pays sur 198 dans le monde bénéficient d'un espace civique ouvert, tandis que 72,4 % de la population mondiale vit dans des pays où les libertés civiques sont fortement restrictives . Le Cameroun semble suivre cette trajectoire préoccupante.

Le HCDH a exhorté les autorités camerounaises à lutter contre la montée des discours de haine et de la désinformation, conformément au droit international des droits humains . Il a également appelé à garantir l'égalité d'accès aux processus électoraux pour tous les citoyens, afin d'éviter toute privation des droits fondamentaux.

Dans un monde où les restrictions de l'espace civique se généralisent, la situation au Cameroun sert de rappel sur l'importance de protéger les libertés fondamentales pour assurer la légitimité des processus démocratiques. La communauté internationale observe avec attention les développements dans ce pays d'Afrique centrale, où l'enjeu électoral dépasse les frontières nationales .