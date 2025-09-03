Guinée: Les principaux partis d'opposition appellent au boycott du référendum constitutionnel

La campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre continue de se dérouler dans le calme en Guinée. Toutes les forces politiques opposées au CNRD ne sont pas sur la même ligne. Si le Bloc libéral de Faya Millimono a appelé à voter « Non » au scrutin, les Forces vives, regroupant les principaux partis d'opposition, l'UFDG, le RPG, l'UFR et le mouvement citoyen FNDC, appellent à le boycotter. Elles ne souhaitent « pas s'associer » à un processus qu'elles qualifient de « mascarade » et dont l'objectif est, selon elles, « d'ouvrir la voie à une présidence à vie de Mamadi Doumbouya ».

En exil en Europe depuis plus d'un an, Ibrahima Diallo, l'un des leaders du FNDC, le Front national pour la défense de la constitution, dénonce l'exclusion des Forces vives du processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Les partis membres des Forces vives ont en effet été suspendus juste avant l'ouverture de la campagne, le FNDC, lui, a été dissous il y a trois ans.

Ibrahima Diallo l'affirme : « Les Forces vives ne s'associent pas à ce processus de référendum constitutionnel, qui aura lieu le 21 septembre, parce que ce processus est unidirectionnel. C'est un processus biaisé d'avance. Tout est organisé aujourd'hui pour que Mamadi Doumbouya renonce à son serment pour se porter candidat, ce qui serait inacceptable pour la majorité de la population guinéenne. »

Un appel au boycott relayé dans la presse guinéenne par Cellou Dalein Diallo, le chef de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo lui répond. « Cellou Dalein Diallo, peut appeler à ce qu'il veut. Après, on verra sur les résultats si son appel est suivi. Ce qui est clair, c'est qu'il doit dire aussi au peuple de Guinée quelle est l'alternative qu'il propose. Parce qu'en tout état de cause, le retour à l'ordre constitutionnel est préférable à la situation d'exception. »

Les Forces vives appellent à manifester ce vendredi 5 septembre, pour les quatre ans du coup d'État du 5 septembre 2021.