Guinée: Les principaux partis d'opposition appellent au boycott du référendum constitutionnel

3 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Tangi Bihan

La campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre continue de se dérouler dans le calme en Guinée. Toutes les forces politiques opposées au CNRD ne sont pas sur la même ligne. Si le Bloc libéral de Faya Millimono a appelé à voter « Non » au scrutin, les Forces vives, regroupant les principaux partis d'opposition, l'UFDG, le RPG, l'UFR et le mouvement citoyen FNDC, appellent à le boycotter. Elles ne souhaitent « pas s'associer » à un processus qu'elles qualifient de « mascarade » et dont l'objectif est, selon elles, « d'ouvrir la voie à une présidence à vie de Mamadi Doumbouya ».

En exil en Europe depuis plus d'un an, Ibrahima Diallo, l'un des leaders du FNDC, le Front national pour la défense de la constitution, dénonce l'exclusion des Forces vives du processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Les partis membres des Forces vives ont en effet été suspendus juste avant l'ouverture de la campagne, le FNDC, lui, a été dissous il y a trois ans.

Ibrahima Diallo l'affirme : « Les Forces vives ne s'associent pas à ce processus de référendum constitutionnel, qui aura lieu le 21 septembre, parce que ce processus est unidirectionnel. C'est un processus biaisé d'avance. Tout est organisé aujourd'hui pour que Mamadi Doumbouya renonce à son serment pour se porter candidat, ce qui serait inacceptable pour la majorité de la population guinéenne. »

Un appel au boycott relayé dans la presse guinéenne par Cellou Dalein Diallo, le chef de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo lui répond. « Cellou Dalein Diallo, peut appeler à ce qu'il veut. Après, on verra sur les résultats si son appel est suivi. Ce qui est clair, c'est qu'il doit dire aussi au peuple de Guinée quelle est l'alternative qu'il propose. Parce qu'en tout état de cause, le retour à l'ordre constitutionnel est préférable à la situation d'exception. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Forces vives appellent à manifester ce vendredi 5 septembre, pour les quatre ans du coup d'État du 5 septembre 2021.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.