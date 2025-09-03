Nigeria: La South Atlantic Petroleum et TotalEnergies signent un important contrat pétrolier

Ce 2 septembre, un contrat a été signé au Nigeria entre TotalEnergies et la compagnie South Atlantic Petroleum. Contrat pétrolier donc, le premier depuis bien longtemps impliquant une entreprise étrangère au Nigeria. Le pays entend relancer cette industrie et attirer les capitaux étrangers.

2 000 kilomètres carrés au large de l'État du delta, au sud du Nigeria. Un bassin pétrolier qualifié de prolifique par le TotalEnergies à l'annonce de la signature de ce contrat. Il s'agit de deux permis d'exploration, les premières licences de ce type attribuées à une entreprise étrangère depuis plus d'une décennie, se félicite le groupe français. Celui-ci détiendra 80 % du projet. Les 20 % restant allant à son partenaire nigérian South Atlantic Petroleum.

Les autorités du Nigeria voient ici une concrétisation d'un mouvement lancé il y a plusieurs mois pour relancer ce secteur après des années de stagnation. Objectif : attirer des capitaux étrangers et consolider les revenus d'un État encore très dépendant de l'or noir.

Pour TotalEnergies, cette annonce intervient au lendemain d'un autre contrat similaire, pour un permis d'exploration là aussi, mais en République du Congo cette fois. Le groupe entend ainsi « enrichir son portefeuille » de gisements à fort potentiel, en ligne avec son objectif d'augmenter sa production de pétrole de 3% par an jusqu'en 2030.

Une stratégie pourtant à rebours des engagements internationaux de lutte contre le réchauffement climatique. L'Agence internationale de l'énergie estime ainsi que pour les respecter, il faut cesser d'investir dans de nouveaux projets pétroliers, gaziers ou de charbon.