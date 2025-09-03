Sénégal: L'État annonce un plan de relance pour la Poste en crise

Au Sénégal, c'est tout un symbole, l'État annonce un plan de relance de La Poste. L'entreprise publique, en crise depuis plus d'une décennie, affiche un déficit de plus de 100 milliards de francs CFA. Lors d'un conseil ministériel spécialement dédié, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour tenter de sauver cette entreprise historique crée à la fin du XIXe siècle et présente sur l'ensemble du territoire.

Une « Modernisation insuffisante » associée à des erreurs de gestion. Voilà ce qui explique la situation catastrophique de la Poste au Sénégal, selon le diagnostic publié sur le site de la primature.

Pendant 9 ans, de 2012 à 2021, les effectifs n'ont cessé d'augmenter, passant de 2 600 employés à 4 100 alors même que le chiffre d'affaires lui baissait de 26%. Ces charges supplémentaires associées à une activité de la Poste en chute libre ont provoqué un déficit gigantesque. Plus de 100 milliards de francs CFA de pertes fin 2024.

Du coup, l'entreprise ne survit que grâce à l'appui de l'État qui depuis 2022 assure le paiement des salaires, explique la Primature. En juin dernier déjà, le ministère du Budget tirait la sonnette d'alarme concernant la situation financière de la poste. Lundi 1er septembre, le gouvernement a donc proposé une série de mesures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une série de mesures annoncées

Parmi ces mesures : l'exploitation du patrimoine immobilier de la Poste. Plus de 150 bâtiments répartis sur l'ensemble du territoire qui devraient être loués ou hypothéqués, et qui pourraient ainsi permettre de réinjecter du capital dans l'entreprise. Mais il est question aussi rationaliser les effectifs avec un plan de départ volontaire sur 3 ans qui devrait commencer dès le mois décembre afin de diviser par deux la masse salariale

Enfin, l'équipe du Premier ministre propose d'éponger les dettes de la Poste avec la demande d'une remise gracieuse des six milliards de FCFA de dette fiscale. Il propose aussi de moderniser et de digitaliser ses services en créant une Banque Postale notamment. Ces mesures suffiront-elles à sauver l'entreprise publique ? Ce 2 septembre, les organisations syndicales ont accueilli ces propositions avec beaucoup d'espoir.