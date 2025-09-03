Bénin: Le principal parti d'opposition sécurise les parrainages pour son candidat à la présidentielle

3 Septembre 2025
Radio France Internationale

Au Bénin, Les Démocrates, le principal parti d'opposition dirigé par l'ancien chef d'État Boni Yayi a sécurisé les parrainages nécessaires pour son candidat à la présidentielle d'avril 2026. La loi électorale impose cette obligation à tout prétendant au fauteuil présidentiel. Mi-août 2025, l'opposition redoutait de ne pas y parvenir après le report de quelques jours du retrait des formulaires de parrainage par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Attitude condamnée par l'institution. Ce mardi 2 septembre, tous les élus du parti ont récupéré le précieux sésame.

Le document est intitulé « Formulaire nominatif de parrainage » avec des lignes à renseigner comme le nom de l'élu, celui de son parti politique et du candidat à parrainer. Les Démocrates disposent exactement de 28 députés, le seuil minimal fixé par la loi électorale.

« Pas de fissure dans nos rangs »

Chaque parlementaire a retiré son exemplaire. Ils ont quitté la Céna en bus, transportant 28 formulaires directement remis au président du parti. Aussitôt après, l'ancien chef d'État, Boni Yayi, a affiché sa satisfaction dans une déclaration vidéo : « Le parti est uni il n'y aura pas de fissure dans nos rangs », a-t-il indiqué avec détermination.

On attend un nom

Son parti avait la crainte de la moindre défection, Un seul élu « retourné » par l'adversaire, et c'était l'éviction du processus électoral. Les Démocrates n'oublient pas leur exclusion des scrutins de 2019 et 2021. Cette étape du retrait des fiches de parrainage franchie, l'opinion publique du Bénin attend désormais la révélation du nom qui portera les couleurs du parti. Le candidat des Démocrates n'est pas encore désigné.

