Madagascar: Karaté/Kids Cup Tana - La relève brille en kata et en kumite

La relève du karaté tananarivien a offert un spectacle de haut niveau lors des finales de la Kids Cup - Section Tana Ville. L'événement s'est tenu en deux journées au gymnase d'Ankatso, le week-end dernier, entrant dans le cadre du championnat de la section Tana Ville. Entre enchaînements précis en kata et affrontements intenses en kumite, les graines de champions ont confirmé que l'avenir de la discipline est assuré.

En kata, les clubs phares de la capitale se sont illustrés. Le Tekado a raflé plusieurs titres avec Miantsa, Maël et Michaella. Le Kokaju Ambanidia a brillé grâce à Fy Ny Havana et Julio. L'ASKA, la CAK et d'autres écoles ont également décroché des podiums, preuve de la richesse de la base.

En kumite, la tension est montée d'un cran. Le Seishin Kokaju s'est distingué grâce à Linsha et Aro, titrés en poussins. Chez les pupilles et benjamins, Maël (Tekado) et Anthonio (MKC) ont fait parler leur puissance. Amanda (Seishin Kokaju) et Miranda (ASKA) se sont imposées avec autorité.

Élan tananarivien

Chez les minimes et cadets, Ravaka (Tiger's Andohalo) et Sitraka (ARO) ont brillé, tout comme Safidy (Tekado) et Jay (Sporting Karaté). En juniors et seniors, Hasminah (Kokaju Ambanidia) et Patrick (ASKA) ont confirmé leur statut, montrant la continuité entre la base et l'élite.

À l'issue des compétitions, le président de la section, Pierrot Délphin Ramandimbimanana, a livré son bilan : « Les champions et championnes du championnat de la section accéderont au championnat de ligue. Les compétitions se sont déroulées comme il se doit. La participation a été remarquable, surtout à la Kids Cup, avec un total de 312 participants issus de 19 clubs affiliés. L'objectif désormais est clair : préparer l'ouverture de la saison 2026, organiser la 2e édition de la Coupe internationale de Tana, ainsi que le Championnat et la Kids Cup 2026. »

L'engouement et la forte participation traduisent l'élan d'un karaté tananarivien en croissance. Entre rigueur technique en kata et énergie débordante en kumite, les jeunes karatékas ont prouvé que la relève est déjà prête à porter haut les couleurs de Madagascar.

Les clubs les plus performants

- Tekado : vainqueurs en kata (Miantsa, Maël, Michaella) et en kumite (Safidy, Maël).- Kokaju Ambanidia : multiples podiums (Fy Ny Havana, Julio, Amanda, Anthonio).- Seishin Kokaju : titres en kumite (Linsha, Aro, Amanda).- ASKA : succès en kata (Malaika, Tiah) et kumite (Miranda, Patrick).- CAK : podiums réguliers avec Harena et Antsa.- Tiger's Andohalo : titres en kumite par Ravaka, Sitraka et Noa.Donné Raherinjatovo