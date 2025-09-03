Madagascar: Justice de proximité - La société civile se prépare à agir

Dans le cadre du projet Landja, plusieurs Organisations de la société civile (OSC) suivent actuellement une formation de renforcement de capacités à l'hôtel Carlton Anosy. Cinq OSC, sélectionnées par le Pnud Madagascar, participent à cette séance destinée à renforcer le rôle de la société civile dans le rapprochement entre la justice et les citoyens.

« Présentes sur le terrain, les organisations de la société civile connaissent les besoins des communautés et soutiennent les populations face aux obstacles quotidiens à l'accès à la justice », précise le communiqué du Pnud, publié hier.

Au cours de cette formation, les OSC bénéficient d'un renforcement de leurs compétences pour mieux gérer les aspects administratifs et financiers, tout en consolidant leurs connaissances en droits humains et en égalité de genre.

La formation vise également à mettre en place des mécanismes participatifs de suivi des activités et à faciliter la collaboration avec les autorités judiciaires, administratives et traditionnelles, ainsi qu'avec les Forces de l'ordre. Une fois formées, ces organisations pourront intervenir directement dans les régions pour rendre la justice plus accessible aux citoyens, en conciliant justice formelle et traditionnelle, et en garantissant un accès équitable pour tous.