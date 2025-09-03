Madagascar: Transport aérien - La rénovation de l'aérodrome redynamise Ambilobe

3 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Raheriniaina

Après des années de difficultés d'accès, le district d'Ambilobe bénéficie désormais d'infrastructures modernisées. L'aérogare réaménagée et l'abri des passagers rénové marquent un tournant pour les habitants et les voyageurs.

Pendant longtemps, le district a souffert d'un enclavement et de conditions d'accueil précaires pour les passagers. L'état de dégradation de l'aérogare et des infrastructures connexes rendait les déplacements difficiles, freinant à la fois la mobilité et les opportunités économiques.

La récente réhabilitation apporte une réponse concrète à ces défis. L'aérogare a été réaménagée pour offrir davantage de confort et de sécurité, tandis que l'abri des passagers a été entièrement rénové. Ces améliorations garantissent des conditions plus dignes et adaptées aux besoins des usagers.

Si auparavant la piste servait de pâturage pour les boeufs et les chèvres, et que les petits bâtiments existants étaient en ruine et inutilisables, la situation n'est plus la même aujourd'hui. Ainsi, l'aérodrome est désormais équipé d'un indicateur de vent, renforçant les conditions de sécurité pour les vols.

La réhabilitation a aussi permis de redonner une fonction réelle et moderne au site, offrant aux passagers et aux opérateurs des conditions adaptées pour le transport aérien. Au-delà de l'aspect pratique, cette modernisation représente un véritable nouveau souffle pour le district. Elle facilite non seulement les déplacements, mais ouvre aussi la voie à un dynamisme accru, tant sur le plan social qu'économique.

La réhabilitation d'un aérodrome améliore la mobilité, stimule les échanges économiques et attire les investisseurs, les opérateurs touristiques. Les habitants et les acteurs locaux peuvent désormais envisager de nouvelles opportunités commerciales et touristiques, tandis que la modernisation renforce l'attractivité du district.

