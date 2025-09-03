Madagascar: Raboussa - « Nous redoutions le Palais à cause des Barea »

interview

Dimanche dernier, Raboussa a célébré ses 25 ans de carrière au Palais des sports Mahamasina. Malgré la concurrence de l'arrivée des Barea au stade voisin, il a réussi à remplir la salle.

Comment avez-vous vécu ce rendez-vous dimanche ?

C'était tout simplement fantastique. Remplir le Palais des sports est un véritable défi. Cet espace peut accueillir plus de huit mille spectateurs, et le voir plein pour nos 25 ans est une immense fierté. Mon coeur est rempli de joie, car cet événement marque un moment important dans l'histoire du groupe. En quatre heures de spectacle, j'ai eu l'impression que le temps filait à toute vitesse, porté par l'énergie et l'affection du public. Le plus beau reste de voir tous nos fans, du début à la fin, chanter et crier avec nous.

Quelle a été votre réaction en découvrant que le concert affichait complet ?

Le vendredi soir, en apprenant que c'était sold out, j'ai enfin soufflé. Le jour du concert, j'avais l'impression de vivre un rêve éveillé, comme si j'étais sur un nuage. Et puis, la prestation partagée avec le public correspondait exactement à ce qu'il attendait de nous.

Qu'avez-vous observé depuis la scène ?

Beaucoup d'images fortes. Ce qui m'a marqué en premier, c'est la diversité du public : des adultes de plus de 40 ans, des jeunes de 20 à 30 ans, mais aussi des adolescents de 15 à 18 ans. Cela montre que ma musique touche toutes les générations et que mes fidèles sont restés à mes côtés depuis le début.

J'avais quelques inquiétudes, car le même jour, les Barea faisaient leur entrée au Stade Mahamasina. Je craignais que le public ne se déplace pas, à cause de l'insécurité, des embouteillages et des difficultés de stationnement. Mais grâce à l'organisation de SR Event et au soutien des Forces de l'ordre, tout s'est déroulé sans accroc. Et surtout, mes fans étaient bien là pour fêter cet anniversaire avec moi.

Après cette grande célébration, quels sont vos prochains projets ?

Ce n'est pas fini. Je vais poursuivre cette célébration des 25 ans avec une tournée nationale et internationale. À Antananarivo, d'autres concerts sont encore prévus, mais dans des salles plus intimistes. J'invite le public à continuer de suivre ma page pour ne rien manquer, car je compte bien partager encore longtemps ma musique avec eux.