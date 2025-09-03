Madagascar: Mercato - Lalaina Rafanomezantsoa au Paradou AC

Premier contrat signé après le Championnat d'Afrique des Nations. Le CHAN est, depuis sa création, une sorte de tremplin pour les joueurs du championnat local pour pouvoir s'expatrier. Ils y sont repérés par les agents internationaux.

Le président du club CFFA, Henintsoa Rakotoarimanana, a officialisé hier le transfert de son milieu, Lalaina Rafanomezantsoa, au club algérien Paradou Athletic Club. Médaillé de bronze au CHAN 2023 en Algérie et médaillé d'argent à la 8e édition au Kenya ce samedi, Lalaina, alias « Jaina », évoluait au CFFA depuis 2019, soit pendant six ans. Le contrat a été signé dimanche au Kenya.

« Dix clubs étrangers nous ont contactés. Nous n'avons plus eu assez de temps pour comparer qui est le meilleur club, mais nous avons pu quand même nous renseigner auprès des joueurs malgaches ayant déjà évolué en Algérie, entre autres Carolus Andriamahitsinoro et Ibrahim Hamada », explique le patron du club d'Andoharanofotsy.

« Son salaire est bien meilleur que celui de Koloina Rakool au Mouloudia d'Alger », d'après toujours le président du club formateur, soit plus de 10 000 euros, l'équivalent d'environ plus de 50 millions d'ariary. « Le contrat ainsi que le certificat de transfert international ont déjà été bouclés et signés dimanche, date butoir du mercato. (...) La durée du contrat n'est pas déterminée.

Les deux parties, le club recruteur ou le joueur concerné, pourraient rompre le contrat en cas d'insatisfaction », a souligné Henin-tsoa Rakotoarimanana. Ce dernier a précisé que les dossiers administratifs de Jaina sont en ce moment en cours de bouclage. Lalaina, actuellement en sélection A au Maroc, sera de retour au pays la semaine prochaine et pourra repartir pour l'Algérie très prochainement.

Paradou AC est actuellement classé 14e au championnat d'Algérie D1 à l'issue de la deuxième journée, après un match nul et une défaite. Comme meilleure performance, le club a été classé huitième en Ligue 1 en 2019, après son titre en Ligue 2 et son ascension en Ligue 1 en 2017.