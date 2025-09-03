Afrique: Natation/Afrique zone IV - Seize nageurs en lice en Eswatini

Les sorties internationales s'enchaînent pour les nageurs malgaches. Présence massive, Madagascar présentera seize nageurs au championnat d'Afrique zone IV sur bassin de 25 mètres, qui se tiendra du 1er au 7 septembre en Eswatini. Les participants engagés sont répartis en quatre catégories d'âge, à savoir les 11 à 12 ans, les 13 à 14 ans, les 15 à 16 ans et ceux de plus de 17 ans.

« Comme critères de sélection, la direction technique nationale s'est référée aux résultats du dernier test de classement national en marge des championnats de Madagascar sur bassin de 50 m, il y a quelques mois à Toamasina », précise Brigitte Monique Andrianifahanana, secrétaire générale de la Fédération malgache de natation ou Madagascar Aquatics.

La moitié de ces nageurs sont des habitués des compétitions internationales ou du moins régionales. Ils ont suivi un regroupement de deux semaines à la piscine de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha. Ce déplacement est pris en charge intégralement par les parents des nageurs. La délégation, dirigée par le directeur technique national, Vony Andriamanantena, s'est envolée lundi pour l'Eswatini.