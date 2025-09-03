Madagascar: Judo/29e tournoi du Capricorne - JC St Michel domine chez les seniors et juniors

Les combattants du Judo Club Saint Michel ont dominé les débats dans les catégories des seniors et juniors à la 29e édition du Tournoi du Capricorne ce week-end à Toliara. Le club d'Amparibe a raflé quatre médailles d'or chez les seniors comme chez les juniors.

Les sacrés champions chez les seniors sont Hajanirina Zo Andriambololona (+78kg), Narindra Herin-tsoa Rakotovao (-52kg), Mandresy Razafimpanja (-73kg) et Antsa Ratsimbazafy (-90kg). Dans la catégorie des juniors, les artisans des médailles d'or du JC Saint Michel sont Said Hasimbola William (-81kg), Ialiniaina Razafimandanona (-48kg), Sandaniaina Rakotomalala (-66kg) et Mandresy Razafimpanja (-73kg).

Cosfa a de son côté ravi trois sacres chez les seniors, deux chez les juniors et trois chez les cadets. L'un des clubs phares du pays, Esca a plutôt brillé dans la catégorie des cadets en s'emparant de cinq métaux précieux. Le club d'Antanimena a ravi deux médailles d'or chez les seniors et les juniors.