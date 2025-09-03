Madagascar: Atsimo Andrefana Economic Awards - Les lauréats révélés lors d'un gala

3 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Après deux mois de suspense, les noms des gagnants des Atsimo Economic Awards ont été enfin révélés vendredi dernier lors d'un grand gala. Les lauréats, acteurs économiques et sociaux de la région Atsimo Andrefana, admirés et choisis pour leur créativité et leur talent, ont été honorés.

Le prix du meilleur hôtel revient à « Bella Donna », le meilleur ecolodge à « Résidence Eden » et le prix de l'excellence gourmande à l'hôtel « La Mira ». Le meilleur site éco-touristique est décerné à la "Réserve Reniala". Le trophée de la femme entrepreneure revient à Lanto Rakotoarivelo, spécialiste en artisanat en jonc de mer.

Le prix de l'engagement environnemental est remis à l'association « Toliara Eco Restoration ». La société « V8Job » est élue meilleure photographe. « Tanosilahy Events » a gagné le prix de l'excellence événementielle. Le prix du coup de coeur du jury est attribué à Houssen Safy, CEO de la société « Malakass », spécialisée en transformation du manioc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le trophée du jeune entrepreneur revient à Géroc Rogelin, architecte. Anita Cossettini, de « Comato » et propriétaire de l'hôtel « Hyppocampo », reçoit le prix hommage à une figure économique locale. Lalaina Razafitombo décroche le prix du leadership féminin, et Elijaona Razafitombo, de « Sincro », est élu entrepreneur de l'année. « Toliara Handicraf » obtient le prix de l'innovation locale, et « Raiky » celui de la meilleure entreprise de services.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.