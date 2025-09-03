Madagascar: Musique - Harenasoa Famenoniaina lauréate de The Next Voice

3 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

La deuxième édition de The Next Voice, concours de chant évangélique organisé par le Cevam et le CBN, a couronné ce samedi à Ankadivato une jeune voix pleine de promesses. Âgée de seulement 18 ans, Harenasoa Famenoniaina Fandresena a remporté le titre après une finale intense réunissant dix candidats.

« Je suis émue d'avoir remporté ce prix. Je ne peux qu'imaginer la gloire de Dieu et remercier ses réponses à mes prières », confie la lauréate. Elle est repartie avec un lot comprenant un voyage à Dubaï, une photo en PVC et divers goodies.

Lors de la finale, Harenasoa a conquis le jury et le public avec Nalainao avy lavitra de Rija Rasolondraibe, un duo avec Lanitra de TDL, ainsi que le classique gospel Oh Happy Day. Son parcours musical n'est pourtant pas nouveau: issue d'une famille évangélique mélomane, elle a grandi dans une ambiance rythmée par le chant, et s'est distinguée dès son enfance lors de mariages et de fêtes familiales. « À partir de ce prix, je veux partager l'Évangile à travers ma musique, car c'est ma mission dans ce monde», affirme-t-elle à son âge.

