Madagascar: Antaniavo - Une femme feint l'amnésie lors de l'enquête

Une femme connue pour ses multiples escroqueries dans les véhicules de transport en commun a une nouvelle fois été interpellée par les agents du Poste de Police Avancé d'Antaniavo, hier. Les faits se sont déroulés dans un bus de la ligne 114, où elle aurait tenté de soutirer frauduleusement de l'argent au receveur.

Elle a réclamé le remboursement de 5 000 ariary, prétendant avoir déjà payé le prix du trajet. Or, les autres passagers ont confirmé qu'elle ne l'avait jamais réglé. Certains ont même reconnu en elle une habituée de ce type de manoeuvres.

Une fois conduite au poste, elle a tenté de brouiller les pistes en feignant l'amnésie et en simulant des troubles mentaux lors de son interrogatoire. Le receveur, victime de l'arnaque, a déposé plainte.

Cette arrestation n'est pas une première, selon la police. La même femme avait déjà été arrêtée à Ampefiloha le 21 juin pour des faits similaires. Incarcérée, elle avait été aperçue dès le 20 août à Anosibe, en train de reproduire son mode opératoire. Moins d'un mois après son passage en prison, elle semble avoir repris ses activités répréhensibles.