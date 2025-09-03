Sénégal: Lancement de «Dakar Métropole internationale 2050 » - Le Premier ministre Ousmane Sonko explique les contours du projet

2 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

Le Premier ministre a lancé hier, le lancement du projet «Dakar Métropole internationale 2050 ». En présence de plusieurs acteurs des collectivités territoriales, Ousmane Sonko a affirmé que Dakar doit être digne d'une capitale. «L'État compte mettre un terme à ce genre de pratique, et ça commencera certainement avec Thiès ville nouvelle, où l'État, en collaboration avec les opérateurs privés, se donnera les moyens de gérer tous les aménagements en amont avant de passer aux constructions », a déclaré M. Sonko.

Selon lui, la situation actuelle qu'il qualifie d'anarchique est arrivée à bout de souffle et nécessite une refondation en profondeur. Le Premier ministre a ajouté que le président de la République, en lien avec le Gouvernement, a décidé d'un tournant historique dans la gouvernance urbaine. «Dakar a besoin d'un choc d'organisation, d'un acte de refondation. Dakar Métropole n'est pas une projection futuriste d'immeubles ou de gratte-ciels, même si cela peut y contribuer. Il s'agit avant tout de requalification, de restructuration des quartiers et des territoires, de l'offre de logements neufs ou réhabilités, conformes aux standards minimaux, ainsi que de la construction d'équipements publics structurants », a expliqué Ousmane Sonko.

Il a ajouté que Dakar Métropole vise également à promouvoir des pôles économiques, culturels, éducatifs et portuaires. Selon le Premier ministre, la dimension écologique occupe une place centrale dans ce projet. Ainsi, il est prévu la création de grands parcs métropolitains, la réhabilitation de sites comme Hann, le Technopole et Keur Massar, la protection du littoral contre l'érosion côtière, mais aussi la promotion de la mobilité douce et des transports propres, tels que les bateaux-taxis et le téléphérique Dakar-Gorée. «Dakar Ville verte ne sera pas un slogan, ce sera une réalité végétalisée, respirable et vivable », a fait savoir Ousmane Sonko.

