Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Le ministère des Transports sensibilise à la prudence à l'occasion du Maouloud

Le ministère des Transports a produit un communiqué en date du 2 septembre 2025, à l'effet de renforcer la sensibilisation en cours dans le cadre des activités du Maouloud 2025.

Par cette note, le maroquin dirigé par Amadou Koné entend agir sur « les nombreux déplacements de populations » à Abidjan et à l'intérieur du pays afin de minimiser les risques d'accidents. Car de nombreux convois sont organisés vers l'intérieur du pays et de nombreux autres déplacements ont lieu dans différents lieux de cultes musulmans lors des sessions de prière et des conférences organisées à l'occasion.

C'est en cela que le ministre des Transports a décidé de mettre l'accent sur les mouvements de populations qui vont se faire « à l'occasion du Maouloud qui aura lieu dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 septembre 2025 ». « À cet effet, le ministre des Transports invite les usagers à la vigilance et au strict respect des règles de la circulation routière pour assurer leur sécurité et celle des autres », peut-on lire dans le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'instar des autres activités qui suscitent des déplacements de masse, le ministère des Transports a déjà pris soin de déployer la Police spéciale de la sécurité routière (Pssr) dans les gares et sur les axes routiers, afin de s'assurer du respect des normes par les usagers. La Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc) a également renforcer la répression en plus de la sensibilisation grâce à l'arsenal de contrôle, notamment la vidéo-surveillance.

Pour rappel, le Maouloud constitue la commémoration de la naissance du « Prophète Mahomet le 12 Rabi ul-Awaal (3e mois du calendrier hégirien) de l'année de l'Éléphant », soit le 20 avril 570, selon jummahmasjid.org.