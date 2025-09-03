Cote d'Ivoire: Cacao ivoirien - La Fondation Atlantic Group, ESPartners et les Pays-Bas unissent leurs forces pour une filière durable

La Fondation Atlantic Group a signé une convention de partenariat avec ESPartners et l'Ambassade des Pays-Bas. La cérémonie s'est déroulée, ce mardi 2 septembre 2025, à Cocody-ambassade, à la résidence de l'ambassadeur des Pays-Bas. Cette alliance vise à soutenir la mise en oeuvre du programme Orange Corners Côte d'Ivoire, un dispositif d'accompagnement des coopératives et producteurs de cacao.

Ce partenariat stratégique a pour objectif de renforcer les capacités des coopératives partenaires de Atlantic Cocoa Corporation CI, en mettant l'accent sur la formation entrepreneuriale, l'accompagnement technique et la sensibilisation aux pratiques agroécologiques.

Il s'agit également, selon Kouakou Anzoua Abissa, Directeur général d'Atlantic Group,de préparer les acteurs de la filière aux nouvelles normes internationales, en particulier le Règlement européen sur la déforestation importée (EUDR), qui entre progressivement en vigueur et impose de nouvelles exigences de traçabilité et de durabilité.

Le programme entend former les producteurs aux bases de l'entrepreneuriat, encourager l'intégration de l'agroforesterie et des techniques de fertilisation durable, et stimuler la création d'activités génératrices de revenus dans les communautés agricoles. « Notre ambition est d'allier impact social, durabilité environnementale et croissance économique », a souligné la Fondation Atlantic Group.

Doté d'un budget de 25 millions FCFA, dont 60 % mobilisés dès la signature, le projet se déroulera sur une période initiale de 12 mois, sous l'exécution de ESPartners, société de conseil et d'investissement spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs et leaders africains.

L'Ambassade des Pays-Bas, partenaire du développement agricole en Côte d'Ivoire, apporte son appui à cette initiative à fort impact social.

Créée en 2010 par l'homme d'affaires ivoirien Koné Dossongui, la Fondation Atlantic Group a pour vocation d'être un catalyseur de changement sur le continent africain. Elle déploie ses actions autour de cinq axes majeurs : la santé, l'éducation, l'inclusion financière, le climat, ainsi que l'art et la culture.

À travers ce nouveau partenariat, la Fondation confirme son rôle de pionnier dans la construction d'une économie cacao plus résiliente, équitable et conforme aux standards internationaux. Cette initiative illustre une fois de plus la volonté de la Côte d'Ivoire de consolider sa place de premier producteur mondial de cacao, tout en répondant aux enjeux environnementaux et sociaux liés à cette filière stratégique.