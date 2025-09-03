Tunisie: Ouverture du passage sous le pont entre Djebel Jelloud et La Cagna

2 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le Ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé que le passage sous le pont situé sur la route locale n°541 (Rue 9042), reliant les quartiers Djebel Jelloud et La Cagna, sera ouvert à la circulation à partir de demain, mercredi 4 septembre 2025.

Cette ouverture intervient dans le cadre de la poursuite des travaux du projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale, visant à améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers.

Le ministère a précisé que les camions dont la hauteur dépasse 3,8 mètres ne sont pas autorisés à emprunter ce passage. Il a par ailleurs appelé tous les usagers à respecter la signalisation et les indications routières mises en place.

