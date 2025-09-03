Tunisie: Éducation - Les agents d'encadrement et de soutien officiellement intégrés

2 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le Journal officiel a publié, ce mardi 2 septembre 2025, l'arrêté n°403 portant sur l'intégration des agents chargés d'encadrer et d'accompagner les élèves, ainsi que des agents assistant les enseignants dans les laboratoires des collèges et lycées.

En effet, l'arrêté n°403 de l'année 2025, daté du 1er septembre 2025, prévoit l'intégration immédiate de tous les agents concernés, à savoir ceux chargés de l'encadrement et de l'accompagnement des élèves dans les collèges et lycées, ainsi que ceux assistant les enseignants dans les laboratoires relevant du ministère de l'Éducation.

Cette mesure concerne tous les agents ayant exercé leurs fonctions jusqu'au 30 juin 2025.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.