Tunisie: Éducation - Les agents d'encadrement et de soutien officiellement intégrés

Le Journal officiel a publié, ce mardi 2 septembre 2025, l'arrêté n°403 portant sur l'intégration des agents chargés d'encadrer et d'accompagner les élèves, ainsi que des agents assistant les enseignants dans les laboratoires des collèges et lycées.

En effet, l'arrêté n°403 de l'année 2025, daté du 1er septembre 2025, prévoit l'intégration immédiate de tous les agents concernés, à savoir ceux chargés de l'encadrement et de l'accompagnement des élèves dans les collèges et lycées, ainsi que ceux assistant les enseignants dans les laboratoires relevant du ministère de l'Éducation.

Cette mesure concerne tous les agents ayant exercé leurs fonctions jusqu'au 30 juin 2025.