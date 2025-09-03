Tunisie: Billets déchirés et anciens au pays - Les conseils d'un expert bancaire pour les échanger

Le phénomène des billets anciens et déchirés circulant sur le marché tunisien connaît une recrudescence, selon les analyses de l'expert en droit bancaire, Mohamed Nakheli.

Dans une déclaration accordée ce mardi 2 septembre 2025 à Mosaïque Fm, il a expliqué que cette situation pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Les saisies opérées par les autorités de sécurité dans le cadre de la lutte contre les trafiquants de drogue, l'amnistie fiscale qui incite les détenteurs de fonds non déclarés à les remettre dans le circuit bancaire et la remise en circulation de fonds cachés par crainte de l'émission d'une nouvelle monnaie figurent parmi les principales hypothèses.

Mohamed Nakheli a appelé les citoyens à la vigilance en recommandant de vérifier l'état des billets avant de quitter les banques ou lors de retraits aux distributeurs automatiques. Il a en outre conseillé de se rendre auprès des services de la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour échanger les billets endommagés, en particulier ceux présentant des déchirures au niveau du numéro de série. Cette initiative vise à préserver la qualité de la monnaie en circulation et à assurer la sécurité des transactions financières pour tous les citoyens.