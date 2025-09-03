Tunisie: La famille de Chedli Klibi fait don de sa bibliothèque à la Bibliothèque nationale

La famille de l'ancien ministre Chedli Klibi a officiellement fait don de la bibliothèque personnelle du défunt à la Bibliothèque nationale, a annoncé aujourd'hui le Ministère des Affaires culturelles.

Avec l'autorisation de la ministre Amina Srarfi, le directeur général de la Bibliothèque nationale, Khaled Kchir, s'est rendu au domicile de Kalthoum Al-Asram, veuve de Chedli Klibi, dans la banlieue de Carthage, pour signer l'accord.

La bibliothèque de l'ancien ministre comprend des ouvrages variés et précieux, qui viennent enrichir le patrimoine national que la Bibliothèque nationale s'attache à préserver et à mettre à disposition des chercheurs et du grand public.

Tout au long de sa vie, Chedli Klibi a occupé de nombreuses fonctions, notamment ministre de la Culture, ministre de l'Information, directeur du Cabinet présidentiel, ainsi que secrétaire général de la Ligue des États arabes. Il a constitué cette collection importante au fil de ses années de service et d'engagement intellectuel.

La signature de l'accord s'est déroulée en présence de la fille du défunt, du responsable de sa bibliothèque, ainsi que d'un groupe de cadres de la Bibliothèque nationale.