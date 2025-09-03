Tunisie: La famille de Chedli Klibi fait don de sa bibliothèque à la Bibliothèque nationale

2 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La famille de l'ancien ministre Chedli Klibi a officiellement fait don de la bibliothèque personnelle du défunt à la Bibliothèque nationale, a annoncé aujourd'hui le Ministère des Affaires culturelles.

Avec l'autorisation de la ministre Amina Srarfi, le directeur général de la Bibliothèque nationale, Khaled Kchir, s'est rendu au domicile de Kalthoum Al-Asram, veuve de Chedli Klibi, dans la banlieue de Carthage, pour signer l'accord.

La bibliothèque de l'ancien ministre comprend des ouvrages variés et précieux, qui viennent enrichir le patrimoine national que la Bibliothèque nationale s'attache à préserver et à mettre à disposition des chercheurs et du grand public.

Tout au long de sa vie, Chedli Klibi a occupé de nombreuses fonctions, notamment ministre de la Culture, ministre de l'Information, directeur du Cabinet présidentiel, ainsi que secrétaire général de la Ligue des États arabes. Il a constitué cette collection importante au fil de ses années de service et d'engagement intellectuel.

La signature de l'accord s'est déroulée en présence de la fille du défunt, du responsable de sa bibliothèque, ainsi que d'un groupe de cadres de la Bibliothèque nationale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.