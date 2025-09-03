Gabon: Éducation nationale - La députée de la Transition Justine Judith Lekogo dénonce l'uniformisation des coefficients scolaires

La députée de la Transition, Justine Judith Lekogo, a exprimé une vive opposition à la récente décision du ministère de l'Éducation nationale d'uniformiser les coefficients de toutes les matières scolaires. Selon elle, cette mesure, présentée comme une quête d'égalité, constitue en réalité une injustice pédagogique et une menace pour l'avenir du Gabon.

Pour Mme Lekogo, « l'égalité ne doit pas être confondue avec l'équité ». Elle estime qu'en accordant le même poids aux mathématiques, aux sciences, aux langues ou encore aux disciplines artistiques, le gouvernement affaiblit la logique des filières et compromet la formation spécialisée des élèves.

La parlementaire rappelle que les séries scientifiques, techniques et littéraires ont été conçues pour répondre à des besoins distincts. En uniformisant les coefficients, « on dénature la spécificité des parcours, on décourage les vocations et on fragilise la qualité de l'enseignement », alerte-t-elle.

Au-delà des considérations pédagogiques, Justine Judith Lekogo voit dans cette réforme un danger pour le développement du pays. « Le Gabon a un besoin urgent d'ingénieurs, de chercheurs, de médecins et de techniciens supérieurs pour accompagner sa modernisation. Décourager les filières scientifiques, c'est hypothéquer l'avenir du pays », a-t-elle prévenu.

Comparant la situation à celle des autres nations, elle souligne que partout ailleurs, les coefficients varient selon les filières pour mieux préparer les élèves aux métiers qui correspondent à leurs compétences. La décision actuelle, estime-t-elle, va à contre-courant des bonnes pratiques internationales.

Face à cette situation, Mme Lekogo appelle directement le Président de la République, également Chef du gouvernement, à intervenir. « Le Gabon ne peut pas sacrifier l'avenir scientifique de sa jeunesse sur l'autel d'une égalité trompeuse. L'école doit valoriser l'effort, l'excellence et la préparation aux métiers de demain », insiste-t-elle.

Par cette prise de position, la députée de la Transition se fait la voix des enseignants, des parents et de nombreux citoyens inquiets, en mettant en garde contre les conséquences d'une réforme qu'elle juge à la fois incompréhensible et dangereuse pour l'avenir du pays.