Madagascar: Armée - En quête de modernisation et d'efficacité

Adapter l'armée aux réalités contemporaines, tel est l'enjeu majeur de l'atelier de révision organisationnelle qui s'est achevé le vendredi 29 août 2025 au « Cercle Mess » de Soanierana.

Pendant deux jours, les Forces armées ont mené une réflexion approfondie sur leur structure et leurs modes de fonctionnement, avec pour objectif de poser les bases d'une réforme profonde. Les participants, réunissant 17 commissions, ont activement contribué aux échanges en proposant des améliorations destinées à renforcer l'efficacité et la cohérence de l'appareil militaire, selon une communication du ministère des Forces armées.

Les organisateurs de l'atelier ont mis en avant des résultats attendus qui témoignent d'une volonté de modernisation. En premier lieu, il s'agit de mettre en place un dispositif conforme aux exigences du temps présent. Cette ambition se traduit par l'instauration d'une politique de gestion claire et lisible. De plus, une meilleure coordination générale des procédures liées à l'exécution des missions est aussi attendue, selon toujours le ministère.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout au long de l'atelier, les 17 commissions ont pris une part active aux débats. Les discussions ont porté autant sur la chaîne de commandement organique que sur la chaîne opérationnelle chargée de l'emploi des militaires sur le terrain. Les propositions formulées seront, en effet, compilées et transmises aux différentes autorités hiérarchiques afin d'être examinées et, le cas échéant, mises en oeuvre.

Enjeux sécuritaires

Les Forces armées malgaches entendent, à travers ce processus, se doter d'une architecture modernisée, capable de répondre efficacement aux défis sécuritaires et stratégiques du pays. Cette réforme ne se limite pas à de simples ajustements techniques, elle ambitionne de transformer en profondeur l'organisation de l'armée. En tout cas, dans un environnement marqué par des enjeux sécuritaires complexes, surtout au niveau régional, la capacité d'anticipation et la réactivité de l'armée deviennent des priorités absolues.

Clôturé officiellement après deux jours de travaux, l'atelier de Soanierana a pour vocation de poursuivre la réforme de l'armée, initiée depuis 2019. Les résultats attendus veulent afficher une volonté de rompre avec les lourdeurs du passé pour bâtir une armée plus moderne et plus efficace. Le succès de cette réforme dépendra désormais de la capacité des autorités à mettre en oeuvre les recommandations formulées et à en assurer un suivi rigoureux.