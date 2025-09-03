Madagascar: Restitution du crâne du roi Toera - « Apaisement des mémoires », selon Arnaud Guillois

Lors d'une cérémonie solennelle à Avaratr'Ambohitsaina, les autorités ont rendu hier mardi un hommage au roi Toera et à deux guerriers sakalava, dont les crânes viennent d'être restitués par la France. La cérémonie, présidée par le chef de l'État Andry Rajoelina, s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, de parlementaires, d'autorités locales et de la famille du roi ainsi que de l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois.

Arrivés à Antananarivo le 1er septembre, les trois crânes sakalava avaient quitté Paris quelques jours plus tôt, à l'issue d'une cérémonie officielle organisée au ministère français de la Culture le 26 août. Cette restitution constitue une première application de la loi française n°2023-1251 du 26 décembre 2023, ouvrant la voie au retour de restes humains, issus des collections publiques hexagonales.

L'événement dépasse la portée symbolique nationale. Il s'inscrit dans la dynamique initiée par le président français Emmanuel Macron dès 2017 selon laquelle « faire des restitutions un levier d'apaisement des mémoires entre la France et ses partenaires africains » selon l'ambassade française. Lors de sa visite d'État à Madagascar les 23 et 24 avril 2025, le président français avait rappelé que ce processus devait contribuer à retisser des liens de confiance et à panser les blessures héritées du passé colonial.

La cérémonie d'hier, sobre mais profondément marquante, donne corps à cette ambition. Elle réaffirme la volonté des deux nations de tourner une page douloureuse de leur histoire et de construire une mémoire partagée, respectueuse des dignités et des héritages. Entre Paris et Antananarivo, la restitution du crâne du roi Toera et de ceux de ses compagnons résonne comme une pierre fondatrice d'une relation renouvelée, où le dialogue et la reconnaissance priment sur l'oubli et le silence.

