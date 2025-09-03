Un nouvel acte d'insécurité a semé la peur dans le quartier de Paraky Ankadimbahoaka, lundi matin. Une mère de famille, qui s'apprêtait à acheter des fournitures scolaires pour ses enfants, a été la cible des malfaiteurs armés. Selon les informations recueillies sur place, la victime venait de quitter son domicile lorsqu'elle a été suivie par plusieurs individus. Arrivée sur une portion de rue moins fréquentée, elle a été encerclée par les bandits, dont l'un était armé d'un couteau. Terrifiée et incapable de se défendre, la femme a dû céder son sac à main.

À l'intérieur se trouvait une somme de plus d'un million d'ariary, soigneusement économisée pour préparer la rentrée scolaire. Les malfaiteurs, qui semblaient bien renseignés, ont pris la fuite avant que la victime n'ait pu alerter le voisinage. En larmes, la mère de famille n'a pu que constater son impuissance face à cette agression brutale. Aucun passant n'a osé intervenir, la peur paralysant tout témoin potentiel.

Chaque année, à l'approche de la rentrée scolaire, les mères de famille deviennent des proies privilégiées pour les délinquants. Les lieux de forte affluence comme Analakely ou Isotry sont particulièrement touchés par les vols à la tire et les agressions ciblées. Les malfrats profitent de l'occasion, sachant que les parents transportent souvent d'importantes sommes pour l'achat de fournitures. Les forces de l'ordre affirment multiplier les patrouilles et les opérations de sécurisation.

Plusieurs arrestations ont été effectuées ces dernières semaines, certaines interventions ayant même conduit à des affrontements mortels entre policiers et bandits. Pourtant, les habitants constatent que les agressions se poursuivent, alimentant un sentiment d'insécurité croissant. À Paraky Ankadimbahoaka comme ailleurs, la population vit dans la crainte de tomber à son tour dans le piège de ces malfaiteurs qui semblent toujours trouver une brèche pour agir.

