Burkina Faso: Semaine nationale de la culture - Le GPNAL expliqué aux directeurs régionaux de la culture

La Semaine nationale de la culture (SNC) a organisé, vendredi 29 août 2025, à Bobo-Dioulasso, un atelier de sensibilisation et de vulgarisation des textes régissant le Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) à l'intention des directeurs régionaux de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme. Cette formation se tient en prélude aux Semaines régionales de la culture (SRC 2025) qui débutent le 6 septembre 2025.

La direction générale de la Semaine nationale de la culture (SNC) entend faire mieux connaitre les textes qui encadrent l'organisation de la biennale à Bobo-Dioulasso. Elle a de ce fait réuni, vendredi 29 août 2025, les directeurs régionaux de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme pour leur expliquer le fonctionnement de la SNC en prélude aux Semaines régionales de la culture (SRC). Ils ont été entretenus sur le contenu des règlements intérieurs du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL), sur le cadre juridique et des mécanismes de fonctionnement de l'événement.

A l'ouverture de l'atelier, la directrice générale de la SNC, Christiane Carole Sanon, a expliqué que c'est dans une volonté de transparence, d'appropriation collective et de renforcement des capacités, que la direction générale de la SNC a organisé l'atelier à l'attention de l'ensemble de ses acteurs clés. A l'entendre, la SNC en tant qu'événement d'envergure nationale, repose sur une organisation fondée sur des textes réglementaires qui encadrent son fonctionnement, ses structures, ses procédures et ses compétitions.

Cet ensemble de textes juridiques, administratifs et techniques destinés à garantir sa crédibilité, son efficacité et sa pérennité qui traduisent la vision de l'Etat en matière de développement culturel doivent être, selon elle, connus, compris et appliqués de manière uniforme à tous les niveaux. La directrice générale dit cependant constater que ces textes ne sont pas connus par une partie des acteurs culturels. Ce qui constitue, à l'entendre, un frein à l'appropriation et à l'harmonisation des pratiques dans les différentes activités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour la directrice régionale de la culture de la région des Kuilsé (ex-Centre-Nord), Safiata Oubda, cette rencontre leur a permis une meilleure compréhension des textes. « Nous avons pris connaissance des innovations majeures et clarifié certaines expressions. Notre rôle est désormais de vulgariser ce règlement auprès des compétiteurs afin de parler le même langage lors des présélections », a-t-elle affirmé. Les semaines régionales de la culture sont d'ailleurs prévues pour être lancées, le 6 septembre 2025, dans cette région.