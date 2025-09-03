Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 septembre 2025

revue de presse

Santé mentale : Plus d'un milliard de personnes concernées, l'OMS tire la sonnette d'alarme

Selon de nouvelles données publiées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus d'un milliard de personnes vivent aujourd'hui avec des troubles de santé mentale. Anxiété, dépression, suicides : les chiffres révèlent un impact humain et économique massif, poussant l'agence onusienne à appeler à des investissements urgents et soutenus.

Selon deux rapports de l'OMS rendus publics dans un communiqué ce mardi, La santé mentale dans le monde aujourd'hui et Atlas de la santé mentale 2024, anxiété et dépression figurent parmi les affections les plus fréquentes, touchant toutes les tranches d'âge et tous les milieux sociaux. Elles constituent désormais la deuxième cause d'invalidité à long terme et entraînent d'importantes pertes économiques. (Source : allAfrica)

Centrafrique : L'opposant Anicet-Georges Dologuélé abandonne la nationalité française pour se présenter à la présidentielle

En Centrafrique, le principal opposant au président Faustin-Archange Touadéra, Anicet-Georges Dologuélé, a annoncé lundi 1er septembre avoir renoncé à sa nationalité française pour se conformer à la Constitution et se présenter à l’élection présidentielle du 28 décembre. Une décision prise "avec beaucoup de peine", confie cet économiste de formation, Premier ministre de 1999 à 2001, qui affirme néanmoins être "fier" d’avoir porté la nationalité française.

La révision constitutionnelle adoptée en 2023 interdit aux candidats bi- ou multinationaux de briguer la magistrature suprême, écartant plusieurs figures de l’opposition. ( Source : Africaradio )

RDC : Constant Mutamba condamné à 3 ans de travaux forcés

Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice et Garde des sceaux, a été condamné ce mardi 2 septembre à 3 ans de travaux forcés. Il écope aussi de 5 ans d’interdiction de vote et d’éligibilité.

C’est ce qu’indique le verdict de la Cour de cassation de la République démocratique du Congo.

Reconnu coupable de détournement de fonds alloués à la construction d’une prison à Kisangani, l'ancien ministre de la Justice a également été exclu de toute fonction publique, et sommé de restituer 19 millions USD détournés. (Source : Radio Okapi)

Cameroun : L’ONU alerte sur les restrictions démocratiques avant la présidentielle

À quelques semaines de la présidentielle du 12 octobre, l’ONU dénonce un rétrécissement inquiétant de l’espace démocratique au Cameroun. Interdictions de rassemblements, intimidations de l’opposition, pressions contre la société civile et arrestations de militants assombrissent la préparation du scrutin. Le pouvoir de Paul Biya, en place depuis plus de quarante ans, est accusé d’orchestrer une campagne verrouillée et répressive.

Alors que l’élection présidentielle est prévue pour le 12 octobre au Cameroun, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) tire la sonnette d’alarme. L’institution dénonce une réduction inquiétante de l’espace civique au Cameroun, marquée par des interdictions de rassemblements, des intimidations visant l’opposition et des pressions contre la société civile. ( Source : Afrik.com )

Simon Ekpa, séparatiste nigérian, écope de six ans pour terrorisme en Finlande

Le tribunal de district de Päijät-Häme, à Lahti en Finlande, a condamné Simon Ekpa, ressortissant nigérian, à six ans de prison après l’avoir reconnu coupable d’infractions liées au terrorisme.

Le verdict précise qu’Ekpa a participé à une organisation terroriste et a publiquement incité à commettre des crimes à des fins terroristes.

Les accusations portent sur les activités présumées d’Ekpa visant à rétablir un État indépendant dans la région du Biafra, située au sud-est du Nigeria, qui avait brièvement proclamé son indépendance à la fin des années 1960. Le tribunal a souligné qu’Ekpa avait utilisé son influence sur les réseaux sociaux pour attiser les tensions dans la région du Biafra entre août 2021 et novembre 2024. ( Source : Africanews )

Soudan: Plus de mille morts dans un glissement de terrain au pays

Plus de mille personnes ont perdu la vie dans un gigantesque glissement de terrain qui a détruit entièrement un village dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, selon le mouvement Armée de libération du Soudan, qui contrôle la zone.

Dans un communiqué publié mardi, le mouvement a précisé que de massifs glissements de terrain ont provoqué la destruction totale du village de Tersin, à l'est du mont Marra, près de la région de Suni, entraînant la mort de l'intégralité de ses habitants, estimés à plus de mille personnes, hommes, femmes et enfants, ne laissant qu'un seul survivant, selon les premières informations. (Source : La Presse)

Au Burkina Faso, l’homosexualité devient passible « de deux à cinq ans de prison »

L’Assemblée législative de transition burkinabè a adopté à l’unanimité, lundi 1er septembre, une loi prévoyant des peines d’emprisonnement et des amendes pour les auteurs de « pratiques homosexuelles ».

Le Burkina Faso a adopté lundi une loi prévoyant des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour les « auteurs de pratiques homosexuelles », une première dans le pays. Jusqu’à présent, aucune loi ne visait particulièrement les personnes homosexuelles au Burkina Faso, qui vivent toutefois discrètement. (Source : Jeune Afrique)

Sénégal : Relance et redressement de La Poste - Le Premier ministre Ousmane SONKO prend une quinzaine de mesures

Le Premier ministre a présidé le 1er septembre 2025, un Conseil interministériel sur la situation de la société La Poste. Ousmane Sonko engage l'ensemble des parties prenantes à mettre en œuvre, selon un calendrier structuré autour des phases de redressement (d'ici à fin 2025) et de relance (2025-2029), les mesures ci-après destinées à assurer la stabilité, la modernisation et la transformation durable du Groupe La Poste.

Comme première mesure, il recommande la recapitalisation du Groupe La Poste. Sur ce point, il invite le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique à finaliser avant décembre 2025 le processus de recapitalisation de la Sn La Poste, étape cruciale pour le renforcement des fonds propres, la restauration de la solvabilité et la relance des activités stratégiques du Groupe ; diligenter la mise à jour des états financiers de La Poste. ( Source : LeJecos )

Burundi : La société civile dénonce une hausse des exactions contre ceux qui s'opposent aux autorités

Au Burundi, le pouvoir est dans le viseur de la société civile. Dans un communiqué, des experts indépendants et des membres de la société civile ont relevé une hausse des exactions dans le pays à l’encontre de tous ceux qui s’opposent aux autorités. Une hausse qui serait la conséquence directe « d’une impunité généralisée » accordée à tous ceux qui soutiennent le pouvoir, indiquent ces experts dans un communiqué. ( Source : RFI )

Éliminatoires Mondial 2026 : Journées chocs avec RDC-Sénégal, Gabon-Côte d’Ivoire, Burkina-Égypte

Les septièmes et huitièmes journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 seront véritablement un tournant dans la course à la qualification pour le Mondial en Amérique. Les confrontations directes RD Congo-Sénégal, Gabon-Côte d'Ivoire ou Cap-Vert-Cameroun seront décisives à deux journées de la fin des qualifications. Pendant ce temps, le Maroc pourrait être la première équipe africaine à obtenir son billet pour les Amériques. ( Source : Pressafrik )