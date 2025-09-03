Cameroun: Les élections régionales sont annoncées pour le 30 novembre 2025

Au Cameroun, les élections régionales sont annoncées pour le 30 novembre, un mois et demi après la présidentielle du 12 octobre. La date vient d'être indiquée dans un décret présidentiel signé par Paul Biya et daté du lundi 1er septembre. C'est la deuxième fois que des régionales, élections lors desquelles les conseillers municipaux et les chefs traditionnels votent, sont organisées au Cameroun.

Les premières, c'était en 2020. À l'époque, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti du président camerounais, en sort grand gagnant, avec une majorité des sièges dans neuf régions sur 10. Une seule, l'Adamaoua, est remportée par l'UNDP de Bello Bouba Maigari, membre alors du gouvernement et aujourd'hui candidat face à Paul Biya lors de la présidentielle du 12 octobre.

Mais si ces deuxièmes élections régionales viennent d'être annoncées le 30 novembre, les municipales, elles, ont été repoussées un an plus tôt, quand le mandat des élus municipaux, comme celui des députés, a été prorogé par décret présidentiel jusqu'en mai 2026 - alors qu'il devait pourtant expirer le 25 février de cette année.

« Ruse du régime »

Ainsi, selon Hilaire Kamga, spécialiste des questions électorales, l'esprit de la loi n'est pas respecté : le mandat des élus municipaux actuels a beau être encore légal, ils n'ont plus la légitimité populaire pour désigner une seconde fois au cours de leur mandat des conseillers régionaux.

Mamadou Mota, président par intérim du parti d'opposition MRC, dénonce alors « une ruse du régime » au « mépris » de la Constitution pour garder le contrôle et ne pas risquer de perdre du terrain aux élections locales.

« Réactions attendues de la part d'une frange de l'opinion qui excelle dans un criticisme à tout crin de l'action du chef de l'État » selon Patrick Rifoe, communicant du RDPC, pour qui il n'y a pas lieu de questionner le calendrier, la légalité étant respectée.