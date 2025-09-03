Congo-Kinshasa: Pas de rentrée scolaire pour plus de 500 élèves de Moba

Plus de cinq cents élèves de deux écoles de la cité de Kirungu dans le territoire de Moba (Tanganyika) n'ont pas pu reprendre les cours depuis le lundi 1er septembre. Les ouvriers, qui ont construit les bâtiments abritant ces établissements scolaires dans le cadre du PDL-145 territoires, bloquent les portes.

Contactés ce mardi 2 septembre par Radio Okapi, ces ouvriers disent revendiquer le payement de leurs salaires de plusieurs mois.

Cette situation concerne l'école primaire Kisakala et l'institut Mulembwe, qui fonctionnent dans les mêmes bâtiments construits dans le cadre du PDL-145 territoires. Ces bâtiments ont été déjà remis officiellement aux autorités de Moba.

Cependant, les ouvriers qui ont construit ces ouvrages réclament le payement après plusieurs mois de travaux. Un d'eux, l'ingénieur Fiston Mwamba explique :

« Il y a ceux qui ne sont pas rémunérés depuis 2023, d'autres depuis 2024 et ceux qui ont presté en 2025 mais ne sont encore payés. Moi-même qui vous parle j'ai plus de 10 mois d'impayement. Nous sommes arrivés à bout. Parmi les ouvriers qui ont travaillé, la majorité sont des parents. Ils ont des enfants. Il y a ceux qui sont dépourvus. Ils n'ont rien pour payer les fournitures scolaires afin de ramener les enfants à l'école ».

Cette situation préoccupe le Syndicat des enseignants du Congo (SYECO). Placide Muyumba, secrétaire permanent du SYECO/Moba, appelle à une intervention rapide des autorités :

« Nous en appelons aux autorités provinciales et nationales de venir en aide rapidement pour qu'à partir du mercredi ou jeudi les enfants puissent déjà commencer à étudier, parce que c'est plus de 500 élèves qui sont privés aujourd'hui de l'éducation ; parce que SAFRICAS n'a pas payé les gens qui nous ont aidé à construire cette école dans le projet de PDL-145 territoires ».

Contacté par Radio Okapi, Papy Ilunga Mbombo, directeur de SAFRICAS dans la province du Tanganyika, n'a pas souhaité commenter la situation.