Sénégal: Eliminatoires CM - Les Lions, presqu'au complet, effectuent leur deuxième galop d'entraînement

Diamniadio — L'équipe nationale de football du Sénégal, presqu'au complet, a effectué mardi sa deuxième séance d'entraînement à laquelle ont pris part 23 des 26 joueurs convoqués pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Edouard Mendy et Nicolas Jackson sont les seuls à ne pas avoir encore rejoint la Tanière.

Le premier est même incertain pour les deux matchs du Sénégal dans le cadre des éliminatoires du prochain Mondial. Le portier sénégalais d'Al-Ahly (élite saoudienne) s'est blessé lors du premier match de la saison qu'il a joué avec son club en championnat, jeudi dernier.

Nicolas Jackson vient lui d'être transféré de Chelsea (élite anglaise) au Bayern (Bundesliga) dans les dernières heures du mercato, lundi. Pape Matar Sarr, présent lundi lors du premier galop des Lions, n'était pas présent ce mardi sur la pelouse du terrain annexe de Diamniadio où les Lions effectuent leur préparation.

Abdou Diallo était présent mais ne s'est pas non plus entraîné avec le groupe. Il était à l'écart du groupe, discutant pendant une dizaine de minutes avec le sélectionneur national Pape Thiaw, avant de rejoindre le banc de touche.

Les Lions préparent leurs deux prochaines sorties comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ils vont recevoir les Crocodiles du Nil du Soudan, vendredi prochain, au stade Abdoulaye Wade, avant de se déplacer à Kinshasa pour affronter les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), le mardi 9 septembre.