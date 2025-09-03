Sénégal: Le projet Dakar Métropole n'est pas qu'une ambition futuriste, selon le PM

Dakar — Le projet de Dakar Métropole internationale 2050 n'est pas qu'une projection futuriste d'immeubles et de gratte-ciels mais correspond à une ambition de restructuration et de requalification visant à faire de la capitale sénégalaise un pôle capable de soutenir un mouvement d'aménagement national, a déclaré, mardi, à Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko.

"Dakar Métropole, ce n'est pas une projection de futuriste d'immeubles, de gratte-ciels, cela peut contribuer à ce que nous avons l'ambition de faire [...] mais ce n'est pas ça Dakar Métropole", a-t-il dit en parlant de la maquette présentée par le ministère de l'Urbanisme lors du lancement du projet.

Le Premier ministre estime que "la capitale sénégalaise doit dépasser le désordre actuel qui la caractérise et devenir une ville digne de son rang".

Selon lui, "Dakar Métropole, c'est d'abord une ambition de requalification et de restructuration de quartiers et de territoires. C'est l'ambition ensuite de l'offre de logements neufs ou réhabilités conformes aux standards minimaux".

Le projet implique également la construction d'équipements publics structurants, la promotion de pôles économiques, culturels et portuaires.

"Dakar Métropole, c'est aussi un projet de résilience écologique et d'équité environnemental. C'est la création de grands parcs métropolitains, évidemment la réhabilitation de certains parcs comme Hann, le Technopole, Keur Massar, c'est la réhabilitation du littoral contre l'érosion côtière", a insisté le chef du gouvernement sénégalais.

Il est prévu, dans le cadre de ce projet, le déploiement de "mobilités douces", "transports propres", de bateaux-taxis mais aussi la mise en place d'un Téléférique entre Dakar-Gorée.

"Dakar ville verte ne sera pas un slogan, ce sera une réalité végétalisée, respirable et vivable", a indiqué le chef du gouvernement sénégalais, selon qui ces projets et programmes déclinés vont permettre de changer le visage de la région de Dakar qui regorge "d'énormes potentialités".

"Le pôle de Dakar doit se réinventer pour demeurer un territoire plus résilient, attractif et capable de soutenir le mouvement national. Il ne s'agit pas seulement de penser la capitale comme une ville, mais comme un acteur central de la stratégie territoriale", projette le chef du gouvernement.

De son point de vue, la transformation spatiale de Dakar implique également le développement des sept autres pôles pour assurer un équilibre sur l'ensemble du territoire national.

"On ne bâtit pas un pays à partir d'un seul pôle, et tant que le Sénégal n'aura pas réussi à faire émerger plusieurs pôles, nous n'aurons pas été sur les voies du développement et nous n'empêcherons pas l'exode vers Dakar", a-t-il indiqué.

Ousmane Sonko engage tous les acteurs concernés à "s'impliquer pleinement" afin que le pôle de Dakar devienne "un projet collectif fort et dynamique pour le rayonnement du Sénégal".

Il souhaite que des concertations "fructueuses" puissent être mises "au service d'un Dakar réinventé souverain et d'un Sénégal fort et réconcilié avec ses territoires".