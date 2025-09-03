Sénégal: Ousmane Sonko - 'Notre option, c'est d'arrêter de penser les autres pôles à partir de Dakar'

Dakar — Le gouvernement a décidé d'arrêter de penser à développer le Sénégal "à partir de Dakar", a rappelé le Premier ministre, Ousmane Sonko, mardi à Dakar, en espérant faire interagir économiquement certains pôles territoires sénégalais avec les pays voisins.

"Nous avons huit pôles. Notre option, c'est d'arrêter de penser les autres pôles à partir de Dakar", a dit M. Sonko, ajoutant: "de 1960 à maintenant, le Sénégal [...] est pensé à partir de Dakar [...] Et même pour Dakar."

Il présidait la cérémonie de lancement du projet Dakar Métropole internationale 2050, en présence d'autres membres du gouvernement, dont le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana et le secrétaire d'État chargé de l'Urbanisme et du Logement, Momath Talla Ndao.

"Dakar est la capitale, le moteur économique et le carrefour international du Sénégal. Son développement exige vision, ambition et engagement collectif car, il impacte l'ensemble des autres pôles", a signalé Ousmane Sonko, rappelant que le programme national de développement en cours d'exécution comprend la création de huit pôles territoires.

Le Premier ministre pense qu'il est temps de sortir de "cette logique" consistant à tout concentrer à Dakar.

Certains pôles territoires du Sénégal se trouvent près des frontières avec des pays voisins, d'autres sont des pôles côtiers, a-t-il signalé pour mettre en exergue les opportunités de ces entités territoriales sur lesquelles le gouvernement a fondé la politique de développement du pays.

"Il faut qu'on repense les pôles frontaliers pour leur faire jouer un rôle tampon avec les pays voisins. Le pôle du sud, avec le projet d'édification d'un port en eau profonde [...], va contribuer au rayonnement de la région, avec les deux Guinées et certainement, la Gambie", a souligné M. Sonko.

Pour ce faire, des industries seront implantées dans cette zone, a-t-il dit, estimant que le pôle territoire méridional va contribuer à la transformation du gaz et de la bauxite des pays de la zone.

"Il en est de même du pôle du nord et du pôle du nord-est, qui sont près de la Mauritanie, un pays avec lequel nous partageons des ressources naturelles importantes, pas seulement le gaz mais aussi, les ressources du fleuve Sénégal", a poursuivi le Premier ministre.

"Nous devons repenser ces pôles et les exploiter dans le cadre de la coopération avec nos voisins, sans oublier le rôle important qu'ils doivent continuer à jouer [au plan] national", a-t-il affirmé.

Les pôles côtiers ont contribué au développement économique de plusieurs pays, la Chine notamment, selon Ousmane Sonko.

"L'histoire récente et l'histoire ancienne montrent que le développement se fait souvent à partir des pôles côtiers", a-t-il ajouté, estimant qu'il faut faire des pôles territoires des "acteurs de coopération internationale", d'échanges culturels et économiques.