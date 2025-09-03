Sénégal: Matam - Boyinadji va célébrer la 102e édition de son Maouloud

Boyinadji — Le village de Boyinadji, dans la région de Matam (nord), s'apprête à célébrer pour la 102e fois le Maouloud, marquant la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), un événement qui accueille beaucoup de fidèles musulmans venus d'autres localités du Fouta et de pays étrangers comme la Mauritanie et la France.

Sur la place publique du village, non loin de la grande mosquée, des ouvriers s'affairent à installer la tente devant abriter ce grand évènement.

Par terre, posés des tubes bien enchaînés à d'autres pour servir de piquets. De l'autre côté, des tapis rouges bien rangés en attendant que la bâche soit bien posée.

Dans la mosquée, se tient une réunion du comité d'organisation du Maouloud de Boyinadji, un village de la commune de Nabadji Civol.

"Je viens de Dakar comme beaucoup de gens. Nous sommes venus célébrer la naissance du Prophète Mouhamed (PSL). Nous sommes en plein dans les préparatifs. Les maisons et les rues du village ont été nettoyées pour mieux accueillir les hôtes qui nous viennent de partout", a expliqué Oumar Guissé, membre du comité d'organisation au sortir d'une réunion.

Selon lui, le plus gros de l'organisation et du financement est assuré par les fils du village, autorités administratives étant chargées du volet sécuritaire.

Il a aussi invité les autorités à prêter plus d'attention à Boyinadji, à travers cet événement religieux vieux de plus de plus de 100 ans.

Rappelant la genèse de l'événement, Oumar Guissé a soutenu que l'initiateur du Maouloud de Boyinadji, feu Thierno Amadou Niang, plus connu sous le nom de Thierno Amadou Boyinadji, a reçu d'El Hadji Malick Sy l'ordre de célébrer le Gamou dans son village.

"C'est sur les instructions de Maodo que feu Thierno Boyinadji a commencé à célébrer la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) à cause de la distance entre le Fouta et Tivaouane", a expliqué Oumar Guissé.

Il a signalé que cet événement se tenait dans la grande mosquée du village, mais il a été depuis délocalisé sur la place situé non loin de l'édifice religieux.

Mais de son point de vue, cette place ne peut plus accueillir les nombreux fidèles qui viennent y assister au Gamou.

Né en 1900, feu Thierno Amadou Niang dit Thierno Boyinadji est décédé en 1985. Son fils Thierno Cheikh Niang est le khalife actuel de la famille.

Dans la région de Matam, le Gamou est célébré dans beaucoup d'autres localités dont Mogo Tafsir Balla, Sédo Sébé, Thilogne, Ourossogui ou encore Oréfondé.