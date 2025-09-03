Sénégal: Gestion des ordures - La SONAGED initie une campagne de promotion à l'écocitoyenneté

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a initié une nouvelle campagne de promotion à l'écocitoyenneté visant à susciter un véritable changement de comportement des populations dans leurs rapports aux déchets ainsi qu'à la gestion des ordures, a appris mardi l'APS.

"Cette campagne vise à susciter un véritable changement de comportement des populations dans leurs rapports aux déchets", a expliqué la directrice de la promotion de l'écocitoyenneté à la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Awa Faye.

"La nouvelle direction nouvellement créée par le directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababacar Sarr, fait la promotion à l'écocitoyenneté, avec l'ambition d'anticiper sur le ramassage des ordures", a-t-elle ajouté.

Elle a également indiqué que "cette campagne repose sur la nécessité de revoir notre attitude face aux déchets", appelant, en cette période de grands rassemblements, "les pèlerins à être vigilants et à coopérer afin de permettre aux équipes de la région de Thiès de réussir leur mission de collecte des ordures".

Mme Faye a dit avoir échangé avec les commerçants pour les inciter à déposer leurs ordures de manière organisée.

Elle a rappelé que l'écocitoyenneté implique la participation de tous dans la lutte contre l'insalubrité.

Elle s'est réjouie du fait que son message ait trouvé un "écho particulier" auprès des guides religieux et des leaders communautaires de Tivaouane, qu'elle qualifie de "grands vecteurs de communication et d'influence", capables de porter largement cette sensibilisation.