Sénégal: Une suspension des importations de bananes en vigueur depuis lundi, selon l'ARM

Dakar — L'Agence de régulation des marchés (ARM) annonce, dans une note parvenue mardi à l'APS, une suspension des importations de bananes, une mesure entrée en vigueur lundi 1er septembre pour faciliter l'écoulement de la production locale.

L'ARM ne donne aucune précision sur la durée de la suspension des importations, mais elle affirme qu'une importante production devrait sortir des bananeraies du pays, de septembre à novembre 2025.

L'Agence de régulation des marchés affirme que cette décision a été prise à la suite d'une réunion du comité chargé de la réglementation de la filière banane, le 18 août dernier.

"Le comité a décidé de mettre en œuvre une mesure pilote de régulation de la filière, à travers la suspension des importations de bananes à compter du 1er septembre 2025", écrit le directeur général de l'ARM, Babacar Sembène, ajoutant qu'une évaluation périodique de l'approvisionnement du marché national en bananes aura lieu dans les prochains mois ou semaines.

Cette mesure de "régulation" du marché est consécutive aux recommandations du conseil interministériel du 15 avril dernier, qui avait été consacré à l'agriculture.

Le Sénégal poursuit un objectif d'autosuffisance en bananes à l'horizon de 2029, rappelle l'ARM.

Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le pays devrait produire cette année 112 500 tonnes de bananes, dont une importante partie entre septembre et novembre.